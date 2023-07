Fabio Articolo torna ad incrociarsi con l’Empoli, e lo fa da Ds del Cesena impegnato nella trattativa che dovrebbe portare Stiven Shpendi in azzurro. Ovviamente, non essendoci ancora il nero su bianco, le parole dell’ex giocatore dell’Empoli, sono misurate:

“La trattativa è avviata, c’è ottimismo per la sua chiusura, ma non è ancora assolutamente fatta. L’Empoli è sicuramente in prima fila per assicurarsi il giocatore ma l’affare non è ancora chiuso e potrebbe anche essere non del tutto imminente“. Questo quanto detto al QS.

E ad essere sinceri la trattativa, oltre che essere avviata, è ad un punto di svolta. Le parti in linea di massima sono d’accordo, con soltanto alcuni dettagli che devono essere gestiti ed equilibrati. Soprattutto lato Shpendi c’è forte volontà di arrivare in azzurro, il Cesena cerca invece di far aumentare la percentuale sulla futura rivendita avendo in mano – cosi ci dicono – offerte più alte nell’immediato alle quali rinuncerebbe. I bianconeri però ormai sarebbero d’accordo sulla cifra di 2 milioni da ricevere subito. Per quanto riguada i tempi invece si potrebbe andare anche al ritorno dalla trasferta austriaca, ma non è da escludere che si possa anticipare.