Il trequartista azzurro, Tommaso Baldanzi, è stato premiato come uno dei talenti del calcio italiano ieri sera al Premio Internazionale “Le Velo – L’Europa per lo sport” nella fattoria il Palagio di Scarperia. Queste le sue parole rilasciate ai giornalisti presenti.

Come stai, come va il tuo recupero?

“Tutto bene, sto recuperando molto bene, manca poco per fortuna e spero presto di poter tornare a aiutare la squadra.”

Un bilancio di questo anno

“Sono rimasto molto contento, sto lavorando per migliorare sempre di più, spero di fare sempre meglio.”

Sul momento dell’Empoli

“Il punto a Genova è molto importante ottenuto su un campo difficile, ci stiamo ritrovando, la squadra sta lavorando tantissimo per migliorare la situazione”

Sulla prossima gara con il Lecce con la speranza di tornare tra i convocati

“Tornare in campo per me sarebbe molto soddisfacente e soprattutto cercheremo di portare a casa i punti per raggiungere il nostro obiettivo”

Oltre all’Empoli, c’è anche la Nazionale Under 21

“Ho fatto parte della squadra fino a adesso, siamo una bella squadra e ci teniamo a fare bene e portare avanti la nostra Nazionale”

Come hai vissuto tutte le voci di mercato?

“L’ho vissute molto bene, sono sempre stato concentrato sui miei obiettivi e sono felice di essere rimasto nel Club che ho sempre giocato. Spero di raggiungere i nostri obiettivi che ci siamo prefissati a inizio campionato.”

Sull’eventuale trattativa in estate con la Fiorentina

“Non lo so io personalmente, non dovete chiedere a me”

Quanto è importante avere in squadra una guida come Caputo

“Mi ha insegnato tantissimo, a 36 anni è un giocatore molto esperto, ha giocato in grandi squadre, i numeri sono dalla sua parte. Mi ha sempre dato una grande mano e sono onorato di giocarci insieme”

Che gara ti aspetti con il Lecce lunedì?

“Sicuramente sarà difficile perchè anche loro cercheranno punti ma noi abbiamo tante motivazioni, abbiamo voglia di fare bene e spero sia una gara in cui porteremo a casa punti.”