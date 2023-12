Anche quella odierna sarà una giornata di riposo per la squadra azzurra, riprenderà domani il lavoro sul campo dei ragazzi di mister Andreazzoli. Inizierà una settimana di lavoro che porterà alla sfida che si giocherà al Castellani lunedi prossimo, sfida di quelle davvero importanti con i cosiddetti “sei punti” in palio. Dopo il pareggio riportato da Genova, che ha fatto vedere diverse buone cose miscelate però a non pochi errori, per l’Empoli quella con il Lecce sarà un vero e proprio esame di maturità. Il primo della stagione. Indubbio che sotto la gestione di Andreazzoli la squadra abbia dato ampi segnali di risveglio, rispetto alla tragica partenza, ma questa squadra non ha oggettivamente ancora fatto ben capire di che pasta sia fatta, e dallo scontro diretto che arriverà ci attendiamo grandi cose ma, soprattutto, la vittoria.

Alla ripresa dei lavori gli occhi saranno puntati principalmente su Tommaso Baldanzi. Il gioiellino ex Primavera manca all’appello da alcune gare, è però atteso il suo ritorno in gruppo con poi da capire se potrà partire dall’inizio o dalla panchina. Andreazzoli, come ormai detto e ridetto, in questo suo nuovo mandato ha fatto capire di non voler stravolgere di molto un undici titolare abbastanza collaudato. Ci sarà da capire però come sarà gestito il centrocampo, visto che a Genova gli interpreti che hanno iniziato la gara non hanno fatto particolarmente bene, a differenza invece dei subentrati. Ci attendiamo anche – al netto della situazione Baldanzi – il ritorno tra gli undici di Cancellieri, con Maldini che dovrebbe tornare a dare una mano a gara in corso. I certi assenti saranno ancora Pezzella e Belardinelli, la speranza per il primo è di tornare in gruppo entro la fine dell’anno. La squadra si allenerà tutti i giorni fino alla rifinitura di domenica, le ultime due sedute saranno a porte chiuse.