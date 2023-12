PRIMAVERA TIM CUP

Ottavi di Finale

EMPOLI – Milan

Mercoledì 6 dicembre 2023 – ore 13.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

GARA GIORNO ORA Inter – Atalanta Mercoledì 6 dicembre 13.00 Juventus – Lazio Mercoledì 6 dicembre 12.00 Lecce – Napoli Mercoledì 6 dicembre 12.00 Torino – Udinese Mercoledì 6 dicembre 12.00 Fiorentina – Genoa Mercoledì 6 dicembre 14.00 Sassuolo – Cremonese Mercoledì 6 dicembre 14.00 Roma – Cesena Mercoledì 6 dicembre 14.00

La formula defli Ottavi prevede la disputa in gara unica. Non ci sarà pertanto una gara di ritorno. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari le squadre devono disputare due tempi supplementari di 15’ ciascuno. Perdurando la parità si andrà ai calci di rigore.