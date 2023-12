Meno di un mese e sarà di nuovo calciomercato. Sarà un mercato dal quale non dovrebbero arrivare molte movimentazioni, ma quelle poche saranno ben mirate e volte ad aumentare la qualità della squadra. Al momento non possiamo che parlare di primi pensieri, di prime idee, di bozze che però nascono da precise indicazioni e da volontà che solo il mercato poi ci dirà se concretizzabili o meno. In queste c’è il nome di Kristjan Asllani che ritorna dopo che se ne era parlato in coda alla sessione estiva. L’albanese, prodotto del vivaio azzurro, era una delle possibilità ma alla fine è rimasto in nerazzurro perché convinto da quelle che potevano essere le garanzie meneghine.

Alla resa dei conti, anche se manca ancora un po’ al mercato, Asllani in campionato ha collezionato solo delle ingressate, con la gara contro la Salernitana ad essere quella che lo ha visto di più in campo: 36 minuti. L’unica gara da titolare l’ha vissuta in Champions qualche giorno fa a Lisbona. Visto l’andamento anche il ragazzo sarebbe tornato ad aprire verso la possibilità di andare a giocare con continuità in prestito, ed anche per lui la migliore delle opportunità è colorata di azzurro.

Voci di corridoio parlano di alcuni approcci che già sarebbero stati fatti tra i due club e l’entourage del giocatore. Come già detto, è ancora molto presto per parlare di pista o, addirittura, di trattativa. Quello di Asllani sarebbe il rinforzo perfetto per la cabina di regia, andando a portare indubbia tecnica in una zona del campo che non sempre fa bene. Vedremo se questo potrà essere il regalo di Natale (che arriverebbe in ritardo rispetto alla festività) per i tifosi azzurri