Dicembre inoltrato, quattordici gare giocate. Un tempo ampiamente sufficiente per un bilancio e delle considerazione che, seppur non definitive, ad oggi paiono oggettive. Parliamo di Mattia Destro, che purtroppo resta uno dei misteri di questa stagione, un mistero iniziato in estate che non ha mai trovato – almeno fin qui – una risoluzione. Alzi la mano chi pensava, dopo la fine della stagione passata, di rivedere Mattia Destro in maglia azzurra. Crediamo nessuno. Noi, come documentato nel famoso borsino che facciamo ogni anno, avevamo messo un rotondo 0% alle possibilità di permanenza. In fondo non aveva fatto bene, non aveva scaldato i cuori, ed era a scadenza di contratto. Il classico due più due che non poteva che far quattro. Ma quatto non è stato il risultato.

In data 28 agosto si è clamorosamente tornati a parlare di lui, e di li a poco il nuovo contratto con l’Empoli tra lo stupore (e lo scetticismo) generale. Ci hanno raccontato però grandi cosi sul come lui si fosse rimesto in sesto fisicamente, sulla grande voglia – e su questo non ci permettiamo di dire niente – e su un contratto che era tutto da costruire con presenze e prestazioni. Tutti argomenti che, come scritto in un nostro articolo di inizio settembre, si sperava potessero trasformare i dubbi in grande soddisfazione. Al momento però di Mattia Destro, o di quel giocatore che si sarebbe dovuto vedere, non vi è traccia. E le occasioni per giocare ci sarebbero anche, visto che davanti siamo attaccati di fatto ad un unico elemento nemmeno di primo pelo. Per lui, tra l’altro, già un nuovo infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dalle convocazioni con Atalanta e Frosinone. Pochi minuti giocati ed una condizione che, almeno esternamente e soggettivamente non pare cosi al top. Ad oggi, speranzosi sempre in un radicale cambio di marcia, le sensazioni non sono mutate, e quel mistero porta ancora in grembo un enorme punto interrogativo.