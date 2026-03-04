B A R I 0 E M P O L I 0

BARI (3-4-2-1) : Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval; Esteves, Rao; Moncini.

A Disp: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Cavuoti, Pucino, Braunoder, Mane, Nikolaou, De Pieri, Traore, Cuni.

Allenatore: Moreno Longo.

EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Candela, Magnino, Yepes, Saporiti, Elia; Shpendi, Fila.

A Disp: Perisan, Romagnoli, Degli Innocenti, Ilie, Ceesay, Nasti, Ebuehi, Ignacchiti, Moruzzi, Haas, Guarino, Bianchi.

Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Sig.ra Ferrieri Caputi di Livorno. Assistenti: Scarpa/Pistarelli. VAR: Di Paolo/Di Vuolo

AMMONITI: 3′ Yepes (E)

LIVE MATCH

1° Tempo

11′ – Stop e destro di Saporiti dal limite: tiro centrale senza problemi per Cerofolini che blocca.

9′ – Palla a Fila che prova il tiro da dentro l’area, c’è una deviazione ed è nuovo angolo. Siamo partiti fortissimi. Battuto l’angolo, batti e ribatti poi il Bari riesce ad allontanare il pallone.

8′ – Nuovo corner azzurro, lo trova ancora Elia. Calcia Saporiti con palla che attraversa tutto lo specchio della porta.

7′ – Elia trova un altro angolo affondando a sinistra. Calcia Saporiti, allontana la difesa pugliese.

6′ – Cross di Elia da sinistra, testa di Candela dall’altra parte, Cerofolini si deve impegnare per deviare in angolo. Niente poi dalla bandierina.

4′ – Esteves prova il tiro dentro la nostra area, c’è il corpo di Lovato a murare.

3′ – Giallo ad Yepes per fallo su Rao in mezzo al campo.

1′ – Sinistro ad incrociare di Shpendi, blocca a terra Cerofolini. Subito avanti i nostri !!!!

0′ – Azzurri in campo come anticipato ieri. Da capire se Saporiti verrà impiegato sulla mezzala o da trequartista ma questo lo capiremo ad inizio gara.