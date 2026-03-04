|B A R I
|0
|E M P O L I
|0
BARI (3-4-2-1) : Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval; Esteves, Rao; Moncini.
A Disp: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Cavuoti, Pucino, Braunoder, Mane, Nikolaou, De Pieri, Traore, Cuni.
Allenatore: Moreno Longo.
EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Candela, Magnino, Yepes, Saporiti, Elia; Shpendi, Fila.
A Disp: Perisan, Romagnoli, Degli Innocenti, Ilie, Ceesay, Nasti, Ebuehi, Ignacchiti, Moruzzi, Haas, Guarino, Bianchi.
Allenatore: Alessio Dionisi
ARBITRO: Sig.ra Ferrieri Caputi di Livorno. Assistenti: Scarpa/Pistarelli. VAR: Di Paolo/Di Vuolo
AMMONITI: 3′ Yepes (E)
LIVE MATCH
1° Tempo
11′ – Stop e destro di Saporiti dal limite: tiro centrale senza problemi per Cerofolini che blocca.
9′ – Palla a Fila che prova il tiro da dentro l’area, c’è una deviazione ed è nuovo angolo. Siamo partiti fortissimi. Battuto l’angolo, batti e ribatti poi il Bari riesce ad allontanare il pallone.
8′ – Nuovo corner azzurro, lo trova ancora Elia. Calcia Saporiti con palla che attraversa tutto lo specchio della porta.
7′ – Elia trova un altro angolo affondando a sinistra. Calcia Saporiti, allontana la difesa pugliese.
6′ – Cross di Elia da sinistra, testa di Candela dall’altra parte, Cerofolini si deve impegnare per deviare in angolo. Niente poi dalla bandierina.
4′ – Esteves prova il tiro dentro la nostra area, c’è il corpo di Lovato a murare.
3′ – Giallo ad Yepes per fallo su Rao in mezzo al campo.
1′ – Sinistro ad incrociare di Shpendi, blocca a terra Cerofolini. Subito avanti i nostri !!!!
0′ – Azzurri in campo come anticipato ieri. Da capire se Saporiti verrà impiegato sulla mezzala o da trequartista ma questo lo capiremo ad inizio gara.
Non è un 352, ma un 3421 oppure un offensivo 3412….. sembra che il buon Dionisi si stia giocando la panchina …. capiremo alla fine se ha ragione lui, oppure ha commesso la follia di chi ha i giorni contati!!!! Buona partita a tutti!!!!
Se non si vince stasera smettiamo
sinceramente hanno anche una discreta panchina e cuni ci ha già purgato con il Frosinone…
mi vanno bene 2 risultati su 3..basta non perdere e tenere i galletti a distanza
speriamo l’ aria di casa faccia bene a shpendi!
Avrei dato fiducia ancora a Degli Innocenti, anche per dargli continuità e non cambiare sempre il centrocampo.
stasera si vince e si riparte con la corsa ai playoff. Gnamo
Segna Junior Bianchi! 😂