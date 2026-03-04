B A R I 0
E M P O L I0

BARI (3-4-2-1) : Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval; Esteves, Rao; Moncini.

A Disp: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Cavuoti, Pucino, Braunoder, Mane, Nikolaou, De Pieri, Traore, Cuni.

Allenatore: Moreno Longo.

EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Candela, Magnino, Yepes, Saporiti, Elia; Shpendi, Fila.

A Disp: Perisan, Romagnoli, Degli Innocenti, Ilie, Ceesay, Nasti, Ebuehi, Ignacchiti, Moruzzi, Haas, Guarino, Bianchi.

Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Sig.ra Ferrieri Caputi di Livorno. Assistenti: Scarpa/Pistarelli. VAR: Di Paolo/Di Vuolo

AMMONITI: 3′ Yepes (E)

LIVE MATCH

1° Tempo

11′ – Stop e destro di Saporiti dal limite: tiro centrale senza problemi per Cerofolini che blocca.

9′ – Palla a Fila che prova il tiro da dentro l’area, c’è una deviazione ed è nuovo angolo. Siamo partiti fortissimi. Battuto l’angolo, batti e ribatti poi il Bari riesce ad allontanare il pallone.

8′ – Nuovo corner azzurro, lo trova ancora Elia. Calcia Saporiti con palla che attraversa tutto lo specchio della porta.

7′ – Elia trova un altro angolo affondando a sinistra. Calcia Saporiti, allontana la difesa pugliese.

6′ – Cross di Elia da sinistra, testa di Candela dall’altra parte, Cerofolini si deve impegnare per deviare in angolo. Niente poi dalla bandierina.

4′ – Esteves prova il tiro dentro la nostra area, c’è il corpo di Lovato a murare.

3′ – Giallo ad Yepes per fallo su Rao in mezzo al campo.

1′ – Sinistro ad incrociare di Shpendi, blocca a terra Cerofolini. Subito avanti i nostri !!!!

0′ – Azzurri in campo come anticipato ieri. Da capire se Saporiti verrà impiegato sulla mezzala o da trequartista ma questo lo capiremo ad inizio gara.

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

7 Commenti

  1. Non è un 352, ma un 3421 oppure un offensivo 3412….. sembra che il buon Dionisi si stia giocando la panchina …. capiremo alla fine se ha ragione lui, oppure ha commesso la follia di chi ha i giorni contati!!!! Buona partita a tutti!!!!

  3. sinceramente hanno anche una discreta panchina e cuni ci ha già purgato con il Frosinone…
    mi vanno bene 2 risultati su 3..basta non perdere e tenere i galletti a distanza

