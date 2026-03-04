Queste le pagelle relative alle prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti 2-1 da Bari
FULIGNATI: 6 Incolpevole sul primo gol, forse sul secondo avrebbe potuto tentare un’uscita. Sventa un gol a inizio secondo tempo, ma anche lui non sembra il baluardo decisivo di qualche settimana fa.
CURTO: 5 Si fa trovare fuori posizione in occasione del gol di Rao, in generale pasticcia molto non riuscendo a trasmettere fiducia al reparto.
CEESAY: SV
LOVATO: 4 Il suo fallo su Rao lanciato a rete condanna l’Empoli a giocare più di un’ora in dieci uomini.
OBARETIN: 5.5 Poco preciso soprattutto quando deve impostare o liberare l’azione. Tenta di metterci il fisico quando può, ma anche lui non è perfetto difensivamente.
CANDELA: 5 Dopo un primo tempo sufficiente, nel secondo perde brillantezza e dalle sue parti arrivano i pericoli maggiori per la difesa azzurra.
MAGNINO: 6 Lotta con grande veemenza, spesso anche da solo, è uno degli ultimi a cedere. Ha il pregio di crederci sul gol di Shpendi, anche se potrebbe fare meglio in chiusura sul gol di Rao.
YEPES: 5.5 Gravato dell’ammonizione fin dal principio, sembra soffrire il pericolo di un secondo giallo ed è poco presente in fase di interdizione.
DEGLI INNOCENTI: 5.5 Non si ricordano particolare giocate, non incide.
SAPORITI: 6 Un paio di spunti nei primi minuti, poi viene sacrificato per riequilibrare la squadra dopo l’espulsione di Lovato.
GUARINO: 5 Viene sorpreso in mezzo alla difesa dal cross che manda in gol Maggiore.
ELIA: 6 Non sempre trova la soluzione più giusta, ma è comunque il più pericoloso con le sue accelerazioni.
SHPENDI: 6.5 Il decimo gol in campionato non porta purtroppo punti. Spende molte energie, cercando di darsi da fare in contropiede.
NASTI: SV
FILA: 6 Prova a fare sportellate con la difesa del Bari soprattutto quando l’Empoli rimane in inferiorità numerica. Si sacrifica molto.
ILIE: 5.5 Dionisi lo inserisce col compito le legare centrocampo e attacco. Non trova molti palloni giocabili ma è suo il tentativo più pericoloso della seconda frazione.
MISTER DIONISI: 5.5 Stasera l’Empoli era partito col piglio giusto ma l’improvvida espulsione di Lovato ha scombussolato i suoi piani. Nel secondo tempo cerca qualche soluzione per portare a casa almeno un punto, sono cambi che possono starci ma non sortiscono effetti. La squadra azzurra esce sconfitta malamente da uno scontro diretto e perde l’ennesima occasione per fare punti contro un avversario che, nel primo quarto di gara, era apparso tutt’altro che imbattibile.
