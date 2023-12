La sindaca di Empoli, Brenda Barnini, ha rilasciato una lunga intervista a Gonews e tra gli argomenti trattati c’è anche quello dello Stadio Castellani Computer Gross Arena.

Questione stadio Carlo Castellani: sin dall’inizio della trattativa ha detto che c’erano molte variabili in ballo che ostacolavano il potenziale arrivo della Fiorentina a Empoli durante i lavori del Franchi. Cosa avrebbero dovuto promettere per far sì che l’offerta risultasse valida?

È stata una questione da valutare seriamente, per poter pensare di accettare bisognava che l’ipotesi ventilata di un trasferimento della Fiorentina a Empoli solo per 6 mesi fosse credibile. Ma considerando i tempi dei lavori pubblici e il fatto che la Fiorentina non fosse interessata al Padovani…

Ma la Fiorentina era interessata alla soluzione Empoli?

Sì, lo era. Ma è insostenibile prestare il Castellani per la Fiorentina. A Firenze forse la domanda dovevano porsela prima.

Per quanto riguarda invece i lavori allo stesso Castellani?

Ci sono delle interlocuzioni con la società, stanno lavorando al restyling, a inizio anno dovrebbe essere presentata la proposta.

La società aveva indicato tra fine campionato in corso e inizio del nuovo l’avvio dei lavori

C’è la volontà di partire prima possibile, ma non è così semplice con l’amministrazione in scadenza. Con la nuova amministrazione, se i criteri sono positivi, tra fine 2024 e inizio 2025 potranno esserci i lavori.

Ma anche l’Empoli dovrà cercare un’altra casa?

Non credo, l’idea alla base del progetto è che la squadra possa sempre giocare, magari non con la capienza piena dello stadio.

E la procedura che avevate fatto per l’alienazione?

Visto come stanno andando le cose, il percorso di alienazione non è più perseguibile, non vorrei che ci fossero altri interessi in gioco. Abbiamo accantonato questa ipotesi.