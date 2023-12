L’ex difensore di Empoli e Lazio, Emilson Cribari, ha parlato a Laziosiamonoi in vista della partita di questa sera al Castellani. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

L’ESPERIENZA A EMPOLI

“L’Empoli è l’ambiente perfetto per un giovane. Io sono arrivato a 17 anni e mi hanno accolto come un figlio. Sono state stagioni importanti per la Primavera: abbiamo vinto lo Scudetto nel 1999 e poi anche il Torneo di Viareggio. In prima squadra, poi, sono diventato un uomo e un calciatore di Serie A. La città è casa mia, è la mia famiglia. Devo tantissimo a loro, al presidente Corsi e a tutti gli allenatori che ho avuto”.

SENSAZIONI SU EMPOLI – LAZIO

“Mi aspetto una partita molto aperta. Conosco bene l’ambiente di Empoli, è una città molto più serena. La squadra può vivere questo momento difficile con più tranquillità e in modo più rilassato. A Roma invece c’è molta più pressione. La formazione di Sarri non può assolutamente sbagliare. Chi sarà più freddo e concentrato porterà a casa il risultato. Per me è difficile, ho il cuore diviso tra queste due squadre. Guarderò la partita con interesse e che vinca il migliore”.