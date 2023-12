Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima sfida degli azzurri:

100 PANCHINE AZZURRE PER AURELIO ANDREAZZOLI – Aurelio Andreazzoli alla panchina 100 nell’Empoli, una storia iniziata il 21 dicembre 2017 in un Empoli-Brescia 1-1 in serie B. Finora per il coach azzurro 37 vittorie, 25 pareggi e 37 sconfitte, massimo equilibrio.

I PROBLEMI OFFENSIVI TOSCANI – Empoli attacco più anemico della serie A 2023/24 dopo 17 giornate (10 sole reti segnate) e squadra che manda in rete meno giocatori (6, come l’Udinese).

DAL RITORNO DI ANDREAZZOLI PRIMA VOLTA SENZA VINCERE PER 4 PARTITE DI FILA – Periodo più buio dei toscani dal ritorno di Andreazzoli: 4 turni senza vincere, con score di 2 pareggi e 2 sconfitte; l’ultima vittoria resta quella a Napoli, 1-0 lo scorso 12 novembre.

MAI DIRE RIGORE CONTRO LA LAZIO 2023/24 – Lazio senza rigori subiti dopo 17 turni, come la Juventus.

LA LAZIO PARTE FORTE – La Lazio parte forte: su 16 reti segnate nella serie A 2023/24, 8 arrivano entro la prima mezz’ora, il 50% del complessivo.

BIANCOCELESTI A SECCO DA 247’ – Lazio senza gol in gare ufficiali da 247’; ultima firmata da Zaccagni al 23’ di Verona-Lazio 1-1 del 9 dicembre scorso, in serie A.

IMMOBILE A CACCIA DEI 200 GOL IN A – Ciro Immobile è atteso dal traguardo dei 200 gol in serie A, si trova a 198 in 337 partite. Sei finora le reti della punta laziale contro l’Empoli, in carriera.

QUANTI EX TRA EMPOLI E LAZIO – Nicolò Casale, Elseid Hysaj, Ivan Provedel, Luigi Sepe, e Matias Vecino da una parte; Etrit Berisha e Matteo Cancellieri dall’altra: questi gli ex della sfida tra Lazio e Empoli. Partendo dagli ex azzurri, Casale ha giocato in azzurro nella Serie B 2020/21, con 26 presenze e 1 rete; Hysaj, cresciuto nel settore giovanile azzurro, esordisce tra i professionisti nel 2012; rimane a Empoli fino all’estate del 2015, giocando 109 gare con 1 rete. Per Provedel due stagioni e mezzo ad Empoli, con 42 gare, una stagione, la 2024/15, con 32 presenze per Sepe, mentre Vecino ha giocato 38 gare, con 2 reti, in Toscana nel campionato 2014/15, proprio con Sarri allenatore. Parlando degli ex laziali, Berisha fu acquistato dal Kalmar nel 2013 e rimase a Roma fino al 2016, giocando 61 gare totali; Cancellieri, ancora di proprietà della Lazio, conta 30 presenze nella scorsa stagione con i biancocelesti.

GARA DA EX PER MISTER SARRI – Maurizio Sarri è un grande ex della partita, avendo guidato la squadra toscana per 3 stagioni, conquistando la promozione in serie A nella stagione 2013/14 e conducendola ad una tranquilla salvezza, in Serie A, l’anno successivo.

PRIMA VOLTA PER L’ARBITRO MARCHETTI CONTRO LA LAZIO – Matteo Marchetti di Ostia Lido l’arbitro di Empoli-Lazio. Quattro i precedenti con gli azzurri: la sfida di Coppa Italia del settembre del 2020 vinta 2-1 col Renate, il successo per 1-0 in casa contro la Virtus Entella del marzo del 2021, la sconfitta per 4-1 in casa dell’Udinese dell’aprile del 2022 e, ad agosto dello stesso anno, il pari casalingo con la Fiorentina; prima volta contro la Lazio per l’arbitro Marchetti.

SARRI IMBATTUTO CON ANDREAZZOLI – Tra Aurelio Andreazzoli e Maurizio Sarri 2 sfide tecniche finora, nel duplice Empoli-Lazio della serie A 2021/22: 1 successo ed 1 pareggio per il coach biancoceleste.

ANDREAZZOLI VA A CACCIA DELLA PRIMA VITTORIA CONTRO LA LAZIO – Aurelio Andreazzoli affronta per la settima volta, da allenatore – in gare ufficiali – la Lazio. Bilancio di 2 pareggi e 4 sconfitte a scapito del coach azzurro.

L’EX SARRI IMBATTUTO CON L’EMPOLI E SUE SQUADRE SEMPRE A SEGNO – Sono 9 i precedenti ufficiali tra Maurizio Sarri, da tecnico, e l’Empoli: il bilancio è di 5 successi ed altrettanti pareggi in favore del coach biancoceleste che, dunque, è imbattuto. In queste 9 sfide le formazioni dell’attuale tecnico della Lazio hanno sempre segnato: 24 le reti complessive.