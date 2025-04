E così, già al suo primo anno da allenatore tra i professionisti, Antonio Buscè conquista la Coppa Italia di Serie C dopo la doppia Finale (andata e ritorno) con la Giana Erminio. L’ex pendolino azzurro, l’allenatore più vincente di sempre nel Settore Giovanile dell’Empoli FC (due scudetti conquistati con la Under 16 e con la Primavera), dopo un anno in serie D alla Vibonese, è approdato nel luglio 2024 nel calcio professionistico andando in una piazza non semplice come quella del Rimini. La squadra si sta comportando bene anche in Campionato dove, in un girone non semplice, è comunque giò oggi in piena corsa play off. Play off che comunque ha acquisito di diritto con la vittoria in Coppa di ieri sera. Buscè rimane un allenatore con la maglia dell’Empoli cucita addosso (basta ascoltare le sue parole nel dopo gara di ieri sera quando ricordava con rammarico la Finale di Supercoppa persa con la Primavera azzurra) e che la Società di Monteboro ha lasciato partire troppo frettolosamente. Penso sopratutto al lavoro fatto con tutte le squadre del Settore Giovanile azzurro e quello fatto con la Primavera che portò nel 2021 a vincere un titolo nazionale tra lo stupore di tutti ma non di quelli che avevano visto giocare la sua squadra in un Campionato entuasiamante che aveva visto brillare, tra gli altri, i vari Asllani, Baladanzi, Ekong, Fazzini, Belardinelli.

Ad Antonio le sincere congratulazioni di Pianeta Empoli e l’augurio di continuare così!