Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti superiore (capienza di 2482 posti, ingresso dal Gate 26) dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per Napoli-Empoli, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25 in programma lunedì 14 aprile alle ore 20.45.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 35,00 € (unica tariffa di prezzo senza distinzioni per fasce d’età) sul circuito TicketOne all’indirizzo https://sscnapoli.ticketone.it e nei punti vendita attivi ad Empoli (UNIONE CLUBS AZZURRI, Via Della Maratona e TABACCHERIA BIANCONI, Via Tosco Romagnola).

La vendita online sarà attiva per i soli possessori della Fidelity Card Empoli Member con riconoscimento obbligatorio ed emissione titolo con modalità Passbook (per maggiori info sulla modalità Passbook, è possibile consultare il seguente link); la vendita presso i punti vendita nella città di Empoli sarà libera (senza obbligo di fidelity card) ed emissione del titolo termico cartaceo.

La vendita terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di domenica 13 aprile 2024. Si informa inoltre che non sarà possibile il cambio nominativo e che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Napoli se sprovvisti di tagliando.

La SSC Napoli ricorda infine ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’uso dello Stadio.

Empoli Fc