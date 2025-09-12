L’allenatore Alessandro Calori ha parlato del campionato di Serie B in un intervista rilasciata ieri a Tmw.com

“Venezia e Palermo sono le più forti. Ma non sempre vince la più forte. A Palermo vedo entusiasmo, Inzaghi ha riportato trentamila persone allo stadio e questo può essere un grande vantaggio. Il Venezia tecnicamente è forte, in tanti scendono dalla A. Poi ci sono le outsider, come potrebbe essere lo Spezia. Ho visto l’Empoli contro il Padova, Popov è un giovane interessante, un ragazzo da seguire”.

