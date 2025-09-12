Terminata la sosta per le nazionali, lo Spezia prosegue il lavoro in vista della sfida con l’Empoli di domenica sera, per la terza giornata di campionato. D’Angelo ritrova a disposizione alcuni importanti giocatori, tra cui Kouda, Lapadula e Zurkowski. Per questi ultimi due probabile la partenza inizialmente in panchina. Da valutare la condizione di Aurelio, ancora non al meglio della forma fisica e quindi sulla fascia sinistra probabile il debutto di Beruatto.
Torna a disposizione anche Sarr, alla prima convocazione stagionale anche se in porta ci sarà il giovane Mascardi. Assente Vignali che a Empoli sconterà l’ultima giornata di squalifica mentre in attacco giocherà la prima da titolare Vlahovic.