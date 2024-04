L’attaccante dell’Empoli, Nicolò Cambiaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria azzurra sul Napoli.

“Pesano tantissimo questi tre punti, una vittoria che ci godiamo. Io penso che grazie a questa squadra sono cresciuto tanto in questi due anni, sono andato vicino al gol ma l’importante erano i tre punti e adesso ce li godiamo. Sicuramente ci danno una mano importantissima, continuiamo a lavorare sodo per per prepararci al meglio per la prossima”.

Adesso contro la tua Atalanta.

“Il gioco dell’Atalanta lo conoscono tutti, lavoreremo sodo e arriveremo preparati”: