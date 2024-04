Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vittoriosi dal confronto interno con il Napoli per 1-0.

CAPRILE: 6 Ordinaria amministrazione in una partita in cui il Napoli non tira praticamente mai in porta.

BERESZYNSKI: 7 Al limite della perfezione nonostante il giallo preso nel primo tempo potesse condizionarlo. Annulla letteralmente Kvara.

WALUKIEWICZ: 7 Guida senza incertezze e con grande fermezza la retroguardia azzurra, riscattando in pieno l’errore di Lecce.

LUPERTO: 7 Solito baluardo difensivo, non concede niente a Osimhen e agli attaccanti del Napoli. Salva nel finale con un intervento magistrale su Osimhen lanciato verso la porta.

GYASI: 6.5 Gara diligente, bene in entrambe le fasi, molto bravo a raddoppiare quando ce n’è bisogno.

GRASSI: 6.5 Buon rientro per il centrocampista azzurro che finisce la benzina ma dà per un’ora abbondante il suo apporto alla causa azzurra. Buona la fase di non possesso.

BASTONI: SV

MALEH: 7 Viene riproposto dal primo minuto e Maleh mette in campo tutta la grinta e la lucidità necessarie per fronteggiare il centrocampo napoletano. Svaria in continuazione.

PEZZELLA: 6.5 Partita prevalentemente di contenimento, visto che si trova di fronte Politano che lo punta spesso. Ammonito, è bravo a gestire l’impeto.

CACACE: SV

FAZZINI: 7.5 Da incorniciare la sua prestazione, nella prima mezzora fa letteralmente a fette la difesa del Napoli ed innesca l’azione del gol di Cerri.

ZURKOWSKI: 6 Entra facendo vedere qualche miglioramento rispetto al recente passato.

CAMBIAGHI: 6 Ha una buona occasione che spreca nel primo tempo, si dà da fare senza però piazzare la giocata decisiva. Gara generosa ma poco proficua

CANCELLIERI: 6 Tenta qualche accelerazione ma si vede poco anche perché è il momento di maggiore sofferenza.

CERRI: 7 Match-winner sfortunato, segna il bel gol che consegna la vittoria agli azzurri ma è costretto a uscire dopo poco a causa di un infortunio muscolare.

NIANG: 6 Si fa trovare pronto servendo un assist d’oro a Cambiaghi. Riceve pochi palloni e cerca di far salire la squadra come può.

MISTER NICOLA: 7 Ottiene tre punti di vitale importanza, mettendo bene in campo la squadra e riuscendo a far emergere le debolezze del Napoli. Squadra corta e brava a inserirsi, anche merito dell’atteggiamento trasmesso dall’allenatore. Da evidenziare, rispetto alla negativa prova di Lecce, un carattere ritrovato che fa ben sperare per l’obiettivo.