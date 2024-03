Secondo quanto riportato da Wyscout, Elia Caprile, portiere dell’Empoli in prestito dal Napoli, è al primo posto in una particolare voce statistica. L’estremo difensore è infatti l’under 23 con il maggior numero di gol evitati nei novanta minuti, nei top 5 campionati europei, in questa stagione.

Dopo un avvio complicato, condizionato da un grave infortunio alla caviglia destra, Elia Caprile si è ripreso, dopo oltre due mesi di assenza, i gradi di titolare della porta dell’Empoli, confermando le qualità messe in evidenza lo scorso anno in Serie B con la maglia del Bari. Il Napoli, proprietario del suo cartellino, monitora la crescita del giovane portiere e dovrà decidere se farlo tornare alla base nella prossima estate oppure se farlo giocare ancora un anno in prestito in A.

Di seguito la classifica completa:

Elia Caprile – 0.46

Filip Jørgensen – 0.17

Giorgi Mamardashvili – 0.16

Lucas Chevalier – 0.14

Marco Carnesecchi – 0.13

Bart Verbruggen – 0.07

Guillaume Restes – 0.07