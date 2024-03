L’attaccante dell’Empoli Primavera, Giacomo Corona, ha rilasciato un intervista a Tuttomercatoweb durante il premio Paolo Rossi al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino.

A Empoli si sta benissimo, è un ambiente tranquillo e a livello di società ci aiutano tanto. Di futuro non so, io sono del Palermo: quest’estate si deciderà se mi comprerà l’Empoli o tornerò al Palermo. Però qui a Empoli mi sto trovando veramente bene, si sta tranquilli che è la cosa che conta”.

Cosa hai provato al debutto in Serie A contro il Verona?

“Una grande emozione, debuttare in Serie A con una maglia che non è della tua città è qualcosa di straordinario. Sono molto orgoglioso, poi farlo fuori casa con i tifosi avversari mi ha emozionato ancora di più”.

Cosa provi a rubare a tuo padre?

“A mio padre ho rubato tante cose, sto cercando di superarlo ma è difficile. La cosa che gli voglio rubare è la mentalità, è da vero professionista”.

Il consiglio migliore che ti ha dato?

“Lui mi dà consigli più a livello umano che calcistico. Sono tanti, non riesco a sceglierne uno in particolare”.

Un tuo idolo?

“Mio padre… Il mio idolo è lui, poi ci sono tanti calciatori a cui ispirarsi, penso a Benzema o Ronaldo che ha lavorato giorno per giorno per migliorarsi”.