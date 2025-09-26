L’ex attaccante azzurro Francesco Caputo ha parlato quest’oggi ai microfoni di Tuttob.com del campionato di Serie B.

Francesco, Bari-Samp crocevia da brividi.

“Una situazione totalmente inaspettata e molto delicata per entrambe le squadre, che attraversano un momento difficilissimo e non hanno più margine di errore”.

Per Donati un’eventuale sconfitta (la quinta di fila) significherebbe esonero praticamente certo.

“Purtroppo paga un inizio in salita che vede la squadra relegata all’ultimo posto, ancora senza punti. Conosco Massimo, siamo amici, mi dispiacerebbe tanto se dovesse finire così”

Dopo un mercato importante, era lecito attendersi qualcosa di più dai galletti…

“Sicuramente, la Serie B però si conferma ogni anno difficilissima e imprevedibile”.

Continua a zoppicare, invece, l’Empoli, inopinatamente travolto a Pescara.

“Una bella batosta, non facile da digerire, ma quando hai una squadra così giovane e all’inizio di un nuovo ciclo, purtroppo, può succedere. Gli azzurri devono fare tesoro degli errori commessi e restare concentrati affinchè simili scivoloni non abbiano a ripetersi”.