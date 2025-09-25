Queste le parole del tecnico azzurro, Guido Pagliuca, nella conferenza stampa post gara:
Cosa ti lascia questa partita?
“Mi lascia qualcosa di buono, conferma le nostre richieste di crescita. La squadra è giovanissima. Commettiamo degli errori che ci costano cari come in occasione dei gol a Pescara ma anche qui. Il secondo e il terzo gol erano evitabili”.
Ancora sulla sconfitta.
“Fa parte del dispiacere che abbiamo. Ma siamo anche consapevoli di quello che stiamo facendo però abbiamo pareggiato con lo Spezia. Dobbiamo lavorare e crescere ma io ho un gruppo di ragazzi seri che vuole uscire da questo momento ma attraverso gli errori che facciamo dobbiamo avere quel piccolo ‘mal di stomaco’ che ci porta in ogni allenamento a migliorare”.
Che B ti aspetti?
“Il nostro focus è sulla Carrarese. Dobbiamo crescere ma ho dei ragazzi top che cresceranno”.
Hai lasciato tanti titolari a casa.
“Non c’è una squadra titolare o di riserve. Tutti gli interpreti possono giocare e lo possono fare interpretando quello che si vuole. Per giocare a calcio serve anche il coraggio, Serve poter lavorare dal 9 di luglio con continuità, cosa che non si è potuto fare perché abbiamo lavorato con la squadra al completo alla terza di campionato. In questo momento non è una squadra che un’identità chiara la mia. Mi spiace perché a Empoli avrei voluto portare questo. Non ci sono riuscito perché non ho avuto grande tempo per farlo ma grazie ai ragazzi vedo grande impegno e ho fiducia per le prossime gare. Se si pensa però che il gruppo giovane vinca le partite facilmente si sbaglia. Il gruppo giovane passa dagli errori e più gli stiamo vicino e più aiutiamo tutto il mondo Empoli, compresi i nostri tifosi e la gente di Empoli che vede le partite da casa, più gli aiutiamo a crescere”.
Questo Empoli può crescere...
“I tifosi se lo meritano. Lo spero. Serve l’aiuto di tutti e la voglia di lottare su ogni pallone, cosa che nessuno ora ha ancora ben chiaro. Solitamente le mie squadre hanno carattere e determinazione. Questi ragazzi ce l’hanno a tratti ma la colpa è prevalentemente mia”
Mi sembrano parole da chi sa gia’ di essere esonerato
tradotto:questo allenatore non è adatto per questi giocatori!
Allora: per il mal di stomaco si prende il Maalox. Per farlo passare all’Empoli ci vogliono 4 bei punti fra domenica e mercoledì.
Non sa quello che dice. Quale sarebbe il suo modo di giocare. A tre con marcature a uomo in difesa e senza filtro a centrocampo?? Portiere che imposta sul centrocampista marcato come stasera?
Ci spieghi il suo credo così capiamo.
mah per carità…continuare a dare la palla al portiere che la regala puntualmente agli avversari…?? per me, nn lo riprendono manco alla CONAD di Cecina….
Quando fu comunicato che l’Empoli aveva scelto Pagliuca, un allenatore che non conoscevo, mi sono venuti a mente Sarri, Spalletti, ecc. ecc. e letti i vari commenti positivi ho maturato certe aspettative. Oggi mi vengono a mente altri nomi, come Muzzi, ….
O mr. Pagliuca , 9 in campionato e 3 ora. Cambia qualcosaaaaaaaaaaaa. Siamo la peggior difesaaaaaa , se no i panettone e un tu lo mangiiiiiiii
I suoi concetti di calcio , la sua filosofia e il suo credo ….bo…serve una squadra solida che crede in quello che fa’ anche se scarsa intanto mettila bene in campo e poi vediamo .
Così è uno scempio , non si capisce cosa chieda di fare ai giocatori.
Pagliuca via sciò!
Sembra sappia già di andare via.
Confuso. In piena confusione mentale.
Spero siriprenda presto, lo dico per il suo destino.
O non mangia le castagne.🌰
Effettivamente questo allenatore non convince ma siamo sicuri che non c’entri la qualita’ dei giocatori scelti sia per le doti tecniche che di carattere? Sono lenti,imprecisi,corricchiano tiranoraramente in porta e in difesa,prima o poi,essendo piazzati male,il gol si prende.Vediamo nelle prossime due partite che succede.Carlo B
Dopo 1 mese scarso di lavoro, una squadra completamente rinnovata,la più giovane della B tra mille difficoltà,voi vi permettete il lusso di criticare anche con toni durissimi il mister? E chi prendereste? diamogli tempo…penosi
Sui toni duri hai ragione. Però, ripeto, non è il tempo, quello lo avrebbe, con dei piccoli miglioramenti. Qui invece sembra che ci sia sempre una piccola involuzione.
Fiducia sempre al Pres, lui sa cosa fare. Se si continua arriveranno miglioramenti, altrimenti se capisce che qualcosa si è già rotto, cambierà.
ps: le prime frasi sembrano più di un esonerato che di uno che getta basi. Boh
si…il tempo necessario per far tornare D’aversa….
questo gioco dal basso ha rotto le palle speriamo di fare almeno 4 punti nelle prossime 2 gare altrimenti riprendere subito d’aversa
d’Aversa dove sei?