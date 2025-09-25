Queste le parole del tecnico azzurro, Guido Pagliuca, nella conferenza stampa post gara:

Cosa ti lascia questa partita?

“Mi lascia qualcosa di buono, conferma le nostre richieste di crescita. La squadra è giovanissima. Commettiamo degli errori che ci costano cari come in occasione dei gol a Pescara ma anche qui. Il secondo e il terzo gol erano evitabili”.

Ancora sulla sconfitta.

“Fa parte del dispiacere che abbiamo. Ma siamo anche consapevoli di quello che stiamo facendo però abbiamo pareggiato con lo Spezia. Dobbiamo lavorare e crescere ma io ho un gruppo di ragazzi seri che vuole uscire da questo momento ma attraverso gli errori che facciamo dobbiamo avere quel piccolo ‘mal di stomaco’ che ci porta in ogni allenamento a migliorare”.

Che B ti aspetti?

“Il nostro focus è sulla Carrarese. Dobbiamo crescere ma ho dei ragazzi top che cresceranno”.

Hai lasciato tanti titolari a casa.

“Non c’è una squadra titolare o di riserve. Tutti gli interpreti possono giocare e lo possono fare interpretando quello che si vuole. Per giocare a calcio serve anche il coraggio, Serve poter lavorare dal 9 di luglio con continuità, cosa che non si è potuto fare perché abbiamo lavorato con la squadra al completo alla terza di campionato. In questo momento non è una squadra che un’identità chiara la mia. Mi spiace perché a Empoli avrei voluto portare questo. Non ci sono riuscito perché non ho avuto grande tempo per farlo ma grazie ai ragazzi vedo grande impegno e ho fiducia per le prossime gare. Se si pensa però che il gruppo giovane vinca le partite facilmente si sbaglia. Il gruppo giovane passa dagli errori e più gli stiamo vicino e più aiutiamo tutto il mondo Empoli, compresi i nostri tifosi e la gente di Empoli che vede le partite da casa, più gli aiutiamo a crescere”.

Questo Empoli può crescere...

“I tifosi se lo meritano. Lo spero. Serve l’aiuto di tutti e la voglia di lottare su ogni pallone, cosa che nessuno ora ha ancora ben chiaro. Solitamente le mie squadre hanno carattere e determinazione. Questi ragazzi ce l’hanno a tratti ma la colpa è prevalentemente mia”