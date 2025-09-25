Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti da Marassi in Coppa Italia

PERISAN: 5 Prende il primo gol sul suo palo, sugli altri due non ha responsabilità. Denota insicurezza e con i piedi commette diversi errori.

OBARETIN: 5,5 Soffre un po’ quando dalle sue parti il Grifone spinge. Tiene bene la posizione ma non è sempre preciso nelle chiusure come sul primo gol.

GUARINO: 5 Complessivamente non bene con l’aggravante di fare una cosa raccapricciante in occasione del terzo gol. Non pronto per stare al centro della difesa.

CARBONI: 5 Perde completamente il duello con il fratello. Sempre secondo negli uno contro uno, poco reattivo e con pochi servizi per i compagni. Si fa sovrastare in occasione del secondo gol genoano.

ZANAGA: 5,5 Ci mette impegno ma è acerbo a questi livelli.

EBUEHI: 5,5 Complessivamente la prova non è da buttare, soprattutto quando è in possesso. Meno bene quando deve difendere e sbaglio sul primo gol del Genoa allargandosi troppo.

INDRAGOLI: 6 Entra bene ed in quei minuti compie almeno due buone chiusure. In estate era stato sempre tra i più propositivi, poi Pagliuca non lo ha più visto ma stasera è tra le poche sufficienze piene.

BELARDINELLI: 6 Tanta corsa, tanta volontà ed un pò di fisicità. Alcuni errori ci sono ma è molto incisivo nei contrasti.

YEPES: 6 Prova convincente oggi da parte dello spagnolo che si muove bene ed è tra i più efficaci nel recuperare palla. Anche alcuni guizzi in avanti. Su di lui il fallo che porta alla punizione vincente.

IGNACCHITI: 5,5 Entra in un momento in cui la partita era ancora viva. Forse non aiutato dalla squadra che stava andando in riserva, manca un po’ nella spinta. Qualcosa di meglio in fase difensiva.

MORUZZI: 6 Nel primo tempo è uno dei più coinvolti facendo vedere spunti interessanti. Dai suoi piedi alcune cose che avrebbero meritato maggior fortuna. Cala nel corso del match.

ILIE: 6 Molto più vicino al giocatore che sappiamo possa essere. Diversi movimenti ben fatti e qualche palla davvero ben servita.

SAPORITI: 6,5 Prova davvero incoraggiante quella dell’ex Lucchese. Alla sua prima gara ufficiale fa vedere delle discrete intuizioni ed è bravo nel segnare su punizione.

CAMPANIELLO: S.V.

POPOV: 5,5 Fa poco l’ucraino che per segnare deve avere il pallone giusto. Un paio di colpi di testa non precisi.

SHPENDI: 5 Non entra praticamente mai in partita dal suo ingresso.

MISTER PAGLIUCA: 5,5 C’è un vistoso miglioramento prestazionale rispetto a Pescara, e qualcuno dirà che bastava poco. Buona la preparazione della gara. L’atteggiamento è stato giusto e la squadra è stata complessivamente viva. Ci sono però delle falle difensive che costano enormemente care, cosi come questa ostinatezza nelle ripartenze dal basso che spesso sono sbagliate. L’Empoli ha preso gol in tutte le partite ufficiali giocate. Anche tatticamente serve un po’ più di certezza.