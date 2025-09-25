Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti da Marassi in Coppa Italia
PERISAN: 5 Prende il primo gol sul suo palo, sugli altri due non ha responsabilità. Denota insicurezza e con i piedi commette diversi errori.
OBARETIN: 5,5 Soffre un po’ quando dalle sue parti il Grifone spinge. Tiene bene la posizione ma non è sempre preciso nelle chiusure come sul primo gol.
GUARINO: 5 Complessivamente non bene con l’aggravante di fare una cosa raccapricciante in occasione del terzo gol. Non pronto per stare al centro della difesa.
CARBONI: 5 Perde completamente il duello con il fratello. Sempre secondo negli uno contro uno, poco reattivo e con pochi servizi per i compagni. Si fa sovrastare in occasione del secondo gol genoano.
ZANAGA: 5,5 Ci mette impegno ma è acerbo a questi livelli.
EBUEHI: 5,5 Complessivamente la prova non è da buttare, soprattutto quando è in possesso. Meno bene quando deve difendere e sbaglio sul primo gol del Genoa allargandosi troppo.
INDRAGOLI: 6 Entra bene ed in quei minuti compie almeno due buone chiusure. In estate era stato sempre tra i più propositivi, poi Pagliuca non lo ha più visto ma stasera è tra le poche sufficienze piene.
BELARDINELLI: 6 Tanta corsa, tanta volontà ed un pò di fisicità. Alcuni errori ci sono ma è molto incisivo nei contrasti.
YEPES: 6 Prova convincente oggi da parte dello spagnolo che si muove bene ed è tra i più efficaci nel recuperare palla. Anche alcuni guizzi in avanti. Su di lui il fallo che porta alla punizione vincente.
IGNACCHITI: 5,5 Entra in un momento in cui la partita era ancora viva. Forse non aiutato dalla squadra che stava andando in riserva, manca un po’ nella spinta. Qualcosa di meglio in fase difensiva.
MORUZZI: 6 Nel primo tempo è uno dei più coinvolti facendo vedere spunti interessanti. Dai suoi piedi alcune cose che avrebbero meritato maggior fortuna. Cala nel corso del match.
ILIE: 6 Molto più vicino al giocatore che sappiamo possa essere. Diversi movimenti ben fatti e qualche palla davvero ben servita.
SAPORITI: 6,5 Prova davvero incoraggiante quella dell’ex Lucchese. Alla sua prima gara ufficiale fa vedere delle discrete intuizioni ed è bravo nel segnare su punizione.
CAMPANIELLO: S.V.
POPOV: 5,5 Fa poco l’ucraino che per segnare deve avere il pallone giusto. Un paio di colpi di testa non precisi.
SHPENDI: 5 Non entra praticamente mai in partita dal suo ingresso.
MISTER PAGLIUCA: 5,5 C’è un vistoso miglioramento prestazionale rispetto a Pescara, e qualcuno dirà che bastava poco. Buona la preparazione della gara. L’atteggiamento è stato giusto e la squadra è stata complessivamente viva. Ci sono però delle falle difensive che costano enormemente care, cosi come questa ostinatezza nelle ripartenze dal basso che spesso sono sbagliate. L’Empoli ha preso gol in tutte le partite ufficiali giocate. Anche tatticamente serve un po’ più di certezza.
– abbiamo un profeta con filosofia calcistica innovativa , il credo è che
vorrebbe vincere le partite senza tirare in porta e subendo 3 goal a gara giocando attacco contro difesa come al campino
Abbastanza d’accordo con i voti tranne Pagliuca che è da 4,5 anche oggi.. cosa gli ha fatto di male Carboni per metterlo in quella posizione? Poi il centrocampo è da ripensare e ricostruire, Saporiti potrebbe aiutare come player..
sul secondo goal sbaglia più Ebuehi secondo me, ha l’uomo a tre metri da un’ora e non lo marca, così fa la sponda facile. irriconoscibile
purtroppo non ci siamo.difesa colabrodo e il resto non convince.E poi Carboni in difesa non e il. suo ruolo.Ci vuole una inversione di tendenza che la faccia Pagliuca o un altro.Non si puo’ fare finta di niente
.Mi auguro caldamente dato il grande bene che voglio al nostro Empoli che non si debba constatare che si sono fatte scelte sbagliate.Carlo B
allenatore non adatto a questo tipo di giocatori,sembra di rivivere l’anno di vivarini andreazzoli!
magari fosse quell’anno
Spero tanto che la società si faccia viva e prenda per mano la situazione prima sia troppo tardi.
Perisan 5,5
Obaretin 6
Guarino 5
Carboni 4,5 ma non è colpa sua
Ebuhei 5
Yepes 7
Belardinelli 6
Moruzzi 6,5
Ilie 6
Saporiti 7
Popov 6
(Indragoli 6 Shpendi SV Campaniello SV Zanaga 6)
Mister Pagliuca SV ma non bisogna essere presuntuosi. Se si vede che ci infilano sempre allo stesso modo….e bisogna cambiare cacchio!!!
Un 6 di incoraggiamento ai giovani.
Pagliuzza 4 anche oggi.
Ha due partite in casa per capire i suoi errori e rimediare.
Il destino è nelle sue mani.
Deve capire chi sono i talenti e dove farli giocare.
Li vediamo anche noi.
Io gli chiedo solo una cosa a Pagliuca: di sistemare la difesa. Mi andrebbero bene anche due zero a zero con carrarese e monza. Così è un gioco al massacro! Il centrocampo deve proteggere di più la difesa.
10 gol in 3 trasferte
Siamo, effettivamente, troppo lunghi. Un si giocherebbe neanche male, alcuni giovani sono interessantissimi. Ma vanno saputi mettere in campo, non vanno mandati allo sbaraglio.
O fallo no, un 352 massiccio e compatto: gli interpreti ce l’hai. E se rivedo Carboni in difesa voto Pecchia al tuo posto. Mi dispiace.
Dimmi gli interpreti x un 352 corposo,per favore.
Guarino ha del potenziale ma ha bisogno di qualcuno che lo indirizzi e che lo faccia crescere.
è da luglio che sto dicendo che sia belardinelli e guarino non sono da serie B o perlomeno da Empoli che deve fare un campionato di un certo tipo. Se poi dobbiamo lottare per i playout vanno bene anche loro. il modulo in difesa, Pagliuca non puoi adottarlo in una squadra rifatta per 11 undicesimi. ci vogliono automatismi oleati da partite e partite e difensori forti e veloci. poi se non hai centrocampo a maggior ragione non puoi giocare in difesa a tre uomo su uomo. la vedo parecchio dura…
Aspetto con una certa trepidazione la partita di domenica contro i marmiferi e poi quella infrasettimanale contro gli americani atterrati in Brianza. Aldilà del risultato, comunque importante, speriamo di cambiare atteggiamento, modulo e giocatori.
Fulignati in porta, Lovato a comandare la difesa, Carboni nella sua posizione più avanzata, ecc. ecc….
anche oggi dobbiamo registrare i soliti errori di una squadra messa male in campo che si fà fatica pure a capire quale effettivamente sia il modulo, e poi quelle ripartenze dal basso con quegli scambi con chi viene incontro al portiere e sempre con l’uomo addosso ti vai ha complicare la vita da solo ..Guarino fino allo svarione del terzo goal non aveva fatto nemmeno male ma svirgolare la palla in mezzo all’aria non se pò vedè,Ebuhei responsabile sul primo goal ..ma sempre dipendente dal fatto che la squadra è messa male in campo, sorvoliamo su carboni, nel mezzo non c’è filtro mai…Belardinelli timidamente qualcosa in più lo ha fatto..ma nonostante lo preferisca a Ghion ..non mi è piaciuto impreciso e frettoloso Ilie ancora non pervenuto mentre Saporiti secondo me ha fatto una buona gara e potrebbe anche fare la mezzala anche se con un centrocampo diverso da quello che abbiamo visto fino ad oggi sarebbe un signor trequartista …Popov invece leggo che non è piaciuto..ma è vero che gli attaccanti devono segnare …se serviti…ma il ragazzo si è sbattuto provando anche a far salire la squadra un po piu in partita Yepes e discreto Moruzzi ma sono sempre più dell’idea che se avessimo un “pilota” che questa macchina la sa guidare staremo quà a commentare altre partite …Pagliuca anche oggi ampiamente insufficente il peggiore tra i nostri tra campo e panchina ..e non mi pare che abbia idea di cambiare ..va avanti come un mulo sbattendo la testa nel muro…3 partite …non di più e se alla sosta non ha risolto un pò di problemi..Ciaone !!!!
pagelle pe confusione totale. si continua a dare 5.5 6 a giocatori che sono da bocciare anche stasera. Guarino, belardinelli mister questi 3 sono da insufficienza e neanche leggera e qua si da 5.5 6 5.5. che tristezza… ma i desperados hanno applaudito anche stasera?