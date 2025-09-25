Il centrocampista azzurro Edoardo Saporiti ha parlato in conferenza nel dopo gara di Genova.

Da ligure cosa provi ad aver segnato in questo stadio?

“Far gol in questo stadio, con questo pubblico e questa cornice, è emozionante. Peccato per l’eliminazione ma sono felice”.

Quanto è importante una prestazione del genere per il prosieguo della stagione?

“Sicuramente abbiamo dato un segnale in quanto ad approccio è importante continuare su questa strada”.

Il mister ha detto che avete tanti margini di crescita. Qual è la percezione dall’interno del gruppo?

“Avremo modo di lavorare bene in settimana. Io prendo spunto da chi gioca bene a questi livelli e cercheremo di trasmetterlo sul campo. C’è ancora tanto per crescere”.

Sei cresciuto a Levanto. Come pensi la prenderanno?

“A Levanto ci sono tanti tifosi del Genoa (sorride ndr), saranno un po’ contenti e un po’ dispiaciuti perché ho segnato”.

Sei molto tecnico e hai fatto molto bene alla Lucchese. Come mai non hai ancora compiuto il salto in Serie A?

“Qualcosa forse ho sbagliato. Dovrò migliorare e lavorare in settimana ancora meglio per arrivare pronto”.