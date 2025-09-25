Questi i risultati finali dei sedicesimi di Coppa Italia; si qualificano quasi tutte le squadre di Serie A ad eccezione del Verona che viene eliminato ai rigori dal Venezia. Nette vittorie di Cagliari, Milan e Como mentre il Parma e come detto il Venezia hanno la meglio soltanto ai rigori. Vanno avanti anche il Genoa che rimonta l’Empoli e il Torino che batte di misura il Pisa soffrendo nel finale con Paleari che salva il risultato all’ultimo minuto.

CAGLIARI-FROSINONE 4-1

UDINESE-PALERMO 2-0

MILAN-LECCE 3-0

PARMA-SPEZIA 4-3 dcr (2-2)

VERONA-VENEZIA 4-5 dcr (0-0)

COMO-SASSUOLO 3-0

GENOA-EMPOLI 3-1

TORINO-PISA 1-0

Il prossimo turno, gli ottavi di finale, si disputerà nel mese di dicembre; ecco gli accoppiamenti:

BOLOGNA- PARMA

NAPOLI-CAGLIARI

INTER- VENEZIA

ATALANTA- GENOA

JUVENTUS- UDINESE

ROMA- TORINO

FIORENTINA- COMO

LAZIO- MILAN