Questi i risultati finali dei sedicesimi di Coppa Italia; si qualificano quasi tutte le squadre di Serie A ad eccezione del Verona che viene eliminato ai rigori dal Venezia. Nette vittorie di Cagliari, Milan e Como mentre il Parma e come detto il Venezia hanno la meglio soltanto ai rigori. Vanno avanti anche il Genoa che rimonta l’Empoli e il Torino che batte di misura il Pisa soffrendo nel finale con Paleari che salva il risultato all’ultimo minuto.
CAGLIARI-FROSINONE 4-1
UDINESE-PALERMO 2-0
MILAN-LECCE 3-0
PARMA-SPEZIA 4-3 dcr (2-2)
VERONA-VENEZIA 4-5 dcr (0-0)
COMO-SASSUOLO 3-0
GENOA-EMPOLI 3-1
TORINO-PISA 1-0
Il prossimo turno, gli ottavi di finale, si disputerà nel mese di dicembre; ecco gli accoppiamenti:
BOLOGNA- PARMA
NAPOLI-CAGLIARI
INTER- VENEZIA
ATALANTA- GENOA
JUVENTUS- UDINESE
ROMA- TORINO
FIORENTINA- COMO
LAZIO- MILAN