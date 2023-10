L’attaccante azzurro, Francesco Caputo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel dopo gara con l’Udinese.

“Io penso che oggi, tranne un po’ all’inizio, abbiamo fatto una buona partita. L’Udinese è una squadra fisica che ti fa giocare male. Oggi è stata l’ennesima dimostrazione che ci manca quell’episodio che gira dalla nostra parte. Siamo stati sfortunati, ci stiamo provando in tutti i modi. Dobbiamo rimanere positivi perché ci basta un episodio per sbloccarsi“.

Sul gol annullato

Ho chiesto spiegazioni all’arbitro e ho sentito che parlava con il VAR che gli ha chiesto di andare a rivedere l’episodio. Alla fine è stata una sua decisione di campo, ha deciso così e va bene. Dispiace perché magari sbloccando la partita con quell’episodio sarebbe stata tutt’altra gara e staremmo parlando di altro. Ora c’è la sosta, ci riposiamo e dobbiamo rimanere fiduciosi e uniti. Per Fabbri si è trattata di deviazione, l’ha interpretata così. Il regolamento dice così, non possiamo farci nulla. Sono curioso di rivederlo. Purtroppo questo è il secondo gol consecutivo che mi annullano dopo Bologna. Devo continuare così perché il gol arriverà“.

Sulla classifica

“Abbiamo raccolto un punto e va sempre bene. Quando non si riesce a vincere, non si deve perdere. Ora abbiamo più tempo per lavorare con Adreazzoli e questo ci aiuterà a crescere“.