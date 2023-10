Tanti calciatori sono passati da Empoli, hanno segnato gol importanti ma uno solo ha legato in maniera indissolubile con il popolo azzurro. Carmine Esposito, un amore intramontabile che resiste al passare degli anni. La gente non dimenticherà mai le emozioni regalate dall’attaccante partenopeo, allo stesso tempo per lui le tre stagioni dal 1995 al 1998 gli faranno per sempre compagnia perchè il calcio è anche emozione, poesia e momenti indimenticabili.

A dieci giorni da una partita diversa da tutte le altre, come il derby in programma lunedì 23 ottobre all’Artemio Franchi lo abbiamo intervistato, partendo dai suoi ricordi, ma anche di presente a 360°

Ciao Carmine come stai? parlando con te è inevitabile ripercorrere le tue tappe con la maglia azzurra, se chiudi gli occhi cosa ti viene in mente?

“Ogni sera prima di addormentarmi i ricordi mi fanno compagnia, non sono sfuocati come si possa pensare ma sono molto vivi. Potrà essere retorica ma difficilmente ne viene in mente uno particolare. Sicuramente la vittoria della stagione 1997-98 a Firenze resterà per sempre nella storia anche se l’Empoli dovesse vincere altre 100 volte a Firenze. Un successo incredibile sul campo della Fiorentina dei mostri sacri, la corsa verso lo spicchio dedicato ai tifosi azzurri, ricordo tutto di quella meravigliosa giornata“.

Il rapporto con Spalletti?

“E’ stato straordinario, ha avuto il merito di darmi grande fiducia al momento del mio arrivo ad Empoli. Luciano non è cambiato con gli anni, è lo stesso. Quando è venuto a Bologna con il Napoli l’ultima volta mi ha invitato al ritiro, ho incontrato anche Daniele Baldini è stato un bel momento in cui abbiamo rivissuto i momenti vissuti insieme. Non è il solo con cui sono rimasto in contatto, anche con altri ex compagni come Tricarico ogni tanto ci sentiamo, è sempre un piacere”.

L’altra vittoria a Firenze l’hai vissuta da una prospettiva diversa…

“E’ stata una esperienza che porterò per sempre nel cuore, sono partito da Bologna prendendo accordi con i tifosi. Sono arrivato allo stadio insieme a loro, mi hanno perquisito e ho vissuto la partita nello storico spicchio dedicato agli azzurri. Ho cantato ed esultato alla fine, è stato davvero bello”.

Tra dieci giorni ci sarà nuovamente il derby, come lo vedi?

“Adesso viene nel peggior momento per gli azzurri, la Fiorentina sta vivendo un grande periodo di forma. C’è voglia nell’ambiente viola di tornare a far parte delle sette sorelle. C’è differenza tra le due squadre che si trovano molto distanti, ma il derby sappiamo benissimo che è una partita a se. Gli azzurri stanno faticando ma a mio avviso hanno l’allenatore giusto per potersi tirar fuori da questa situazione”.

Il problema più grosso è quello del gol, da attaccante cosa ti senti di dire?

“In effetti la squadra produce molte occasioni ma non concretizza, secondo me ci vuole maggiore cattiveria agonistica quando ci si presenta davanti alla porta, si tira tanto per farlo. In rosa c’è un elemento come Caputo, ma anche lui sta faticando in questa prima parte del torneo. Ci si affida a Baldanzi, mi sembra eccessivo affidare tutto il peso dell’attacco sulle spalle del ragazzo. Per il resto mi sembra di vedere poco“.

Adesso cosa fa Carmine Esposito?

“Ho aperto un’agenzia di procuratori in cui ci sono 40-50 ragazzi, e ho una scuola calcio dalle parti di Napoli. Sono sempre nel mondo del calcio, a caccia di talenti nelle periferie proprio come faceva Bini. Empoli per me è rimasto un modello a 360°, cerco di mettere in pratica cosa ho imparato negli anni. Riguardo ai giovani mi sento di dire che bisogna dargli fiducia e vanno fatti giocare, spesso in Italia non c’è questo coraggio ed intraprendenza.

Inevitabile una domanda su quello che sta accadendo nel mondo del calcio da 48 ore

“Credo che il calcio e soprattutto i tifosi non avessero bisogno di una brutta storia come questa, già si sta verificando un calo significativo delle presenze negli stadi. Sicuramente è presto per capire la portata di questa vicenda, ma sembra destinata ad espandersi. Sicuramente i sentimenti prevalenti sono di grande tristezza e amarezza”.