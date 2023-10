Non siamo alla vigilia di nessuna partita, c’è la sosta per le nazionali e quella dell’Empoli sarà addirittura l’ultima gara della prossima giornata. Torneremo in campo, per giocare, lunedì 23 ottobre e lo faremo in quella che è per noi la madre di ogni partita. Il derby è quella gara che va oltre al concetto di campionato, di punti, di classifica, di salvezza o di qualunque altro obiettivo. E’ la partita che per quasi tutti vale almeno una settimana (ma anche qualche mese) di sfottò, da poter fare o da dover ricevere. E poco importa se dall’altra parte dell’Arno, sentendosi più belli e ganzi, dicono che è una partita come le altre. Non lo è nemmeno per loro, fidatevi. Per noi sicuramente, no. E lo diciamo con grande umiltà, riconoscendo alla Fiorentina un blasone maggiore, una storia calcistica più prestigiosa, un qualcosa a cui comunque guardare e, con soddisfazione, avere negli anni ridotto sempre più la distanza. Ripartiremo da quella partita, e quella partita nelle sue non poche difficoltà, sarà una grande opportunità per l’Empoli di Aurelio Andreazzoli.

L’Empoli sta pian piano ritrovando quelle sue certezze che gli hanno permesso di fare due ottimi campionati, come quelli appena passati. Certezze che però l’inizio di questa stagione, caricato un po’ da tutti con il mood di dover fare la storia, aveva in parte tolto. Cosa manca? Manca quella vittoria importante, manca il tornare al gol, manca il sentirsi quello che eravamo. La partita del “Franchi” può in colpo solo ridare tutte queste cose, anzi, ne potrebbe andare ad aggiungere altre che potrebbero poi trasformarsi in carburante aggiuntivo. C’è la sensazione, tangibile, che questa squadra sia lì lì per poter rifare quel botto positivo, e spiccare il volo. Volendo ribadire il dispiacere per l’esonero di Zanetti, già dalla gara con l’Inter – la prima del Nonno – si è visto quel cambio di passo mentale, quella determinazione che è strettamente necessario per tagliare qualsiasi traguardo. C’è gioco, ci sono occasioni, c’è un disegno ed un gruppo che appare più coeso e tranquillo. E non dimentichiamoci che all’appello mancano dei punti, almeno due ma forse anche tre. Uno è quello che avremmo dovuto prendere già alla prima con il Verona, due sono indiscutibilmente quelli lasciati per strada con l’Udinese. A dimostrare tutto ciò ci sono le statistiche che non mentono.

Adesso è arrivato il momento della svolta. Purtroppo, questo va detto, questa pausa ha tolto al mister un po’ troppi elementi (tra nazionali e problemi fisici) e quel lavoro che poteva davvero essere prezioso, per il maggior tempo a disposizione, è venuto leggermente meno. Ma Andreazzoli è bravo nella gestione, cosi come lo è nel sapere dare alle proprie squadre un assetto offensivo importante. Alcuni correttivi, come già detto, sono stati dati, adesso c’è da sistemare alcuni dettagli che dovranno poi essere applicati al meglio da chi andrà in campo. Guardando avanti si nota come di strada da fare ce ne sia a disposizione davvero tanta. Motivo per il quale, nonostante un esonero, non siamo assolutamente ancora nella sfera del “dramma” e della “crisi”. Tutt’altro, siamo in quella del dispiacere ma cullato da grande fiducia. Le risposte pratiche, ciniche, di risultato, devono però adesso arrivare. E senza stare a guardare più di tanto il calendario, perchè momenti semplici in cui poter dire “beh i punti si fanno sicuramente qui”, non ce ne sono. Si guarda a Firenze, per forza, ma poi seguono l’Atalanta, un Frosinone che sta bene, il Napoli che è sempre il Napoli, il Sassuolo che sa come metterci in difficoltà… Le risposte servono adesso. Torneremo su questi concetti, già settimana prossima, ma già da adesso deve essere chiaro come il derby sia la nostra grande opportunità.