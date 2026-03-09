L’Empoli si avvicina con sempre maggiore decisione a quello che potrebbe essere un cambio in panchina. La posizione di Alessio Dionisi appare infatti sempre più in bilico e, salvo sorprese dell’ultima ora, la giornata di domani potrebbe portare alla decisione definitiva da parte della società azzurra. L’ipotesi dell’esonero dell’attuale tecnico resta al momento non ufficiale, ma nel corso delle ultime ore le valutazioni interne al club sembrano aver preso una direzione piuttosto chiara. Durante la giornata avevamo raccontato in anteprima come la dirigenza di Monteboro stesse portando avanti una serie di riflessioni approfondite sulla guida tecnica, con diversi profili messi sotto la lente di ingrandimento. In serata sono poi emersi i nomi degli allenatori valutati dal club per un eventuale avvicendamento che, per primi, vi abbiamo riportato. Tra questi figuravano anche Rolando Maran e Gabriele Cioffi, due tecnici di esperienza che rappresentavano alternative concrete all’interno del ventaglio di possibilità analizzato dalla società.

Tuttavia, con il passare delle ore, la candidatura che avrebbe preso sempre più forza sarebbe quella di Fabio Caserta. Il tecnico calabrese rappresenterebbe infatti la priorità nelle valutazioni del club azzurro e nelle ultime ore la situazione avrebbe registrato un’evoluzione significativa che potrebbe portare, già nella giornata di domani, alla definizione dell’operazione. L’eventuale ufficializzazione è attesa proprio nelle prossime ore e non è escluso che, qualora tutto dovesse andare nella direzione prevista, il nuovo allenatore possa dirigere già il primo allenamento nel pomeriggio. Prima di arrivare alla fumata bianca, però, dovranno essere completate alcune pratiche burocratiche. Caserta è infatti attualmente sotto contratto con il Bari e sarà quindi necessario sistemare i passaggi formali legati alla risoluzione o alla gestione dell’accordo con il club pugliese. È bene ribadire che al momento non esistono ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’Empoli. La situazione resta dunque in divenire, anche se gli sviluppi delle ultime ore sembrano aver delineato un quadro piuttosto definito, con la società che starebbe ormai orientando le proprie scelte verso una direzione precisa. Le eventuali conferme, come detto, dovrebbero arrivare nella giornata di domani.

Fabio Caserta, nato a Melito di Porto Salvo (RC), è un allenatore che negli ultimi anni ha costruito un percorso interessante nel panorama del calcio italiano. Dopo la carriera da calciatore, ha iniziato il suo cammino in panchina con la Juve Stabia, squadra con la quale si è messo in evidenza conquistando la promozione in Serie B nel 2019. Successivamente ha guidato il Perugia, il Benevento e il Cosenza. Lo scorso anno ha portato il Catanzaro ai playoff mentre in stagione è stato esonerato, come detto, dal Bari. Dal punto di vista tattico, Caserta è un allenatore piuttosto elastico ma con alcune idee di base ben riconoscibili. Nel corso della sua carriera ha spesso utilizzato sistemi come il 4-3-3 o il 4-2-3-1, moduli che privilegiano un calcio propositivo, con attenzione allo sviluppo sugli esterni e alla ricerca di una squadra corta e dinamica. Un profilo, dunque, che potrebbe inserirsi in maniera interessante nel contesto tecnico dell’Empoli, qualora l’operazione dovesse concretizzarsi nelle prossime ore. Potrebbe non essere da escludere, fosse Caserta il nuovo tecnico, il ritorno della difesa a quattro.