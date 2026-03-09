Nuova cambio su una panchina di Serie B. La Sampdoria dopo la netta sconfitta a Frosinone ha deciso di esonerare Gregucci e di affidare la panchina a Attilio Lombardo, già collaboratore tecnico. Nella giornata di ieri erano usciti alcuni nomi, tra cui Iachini e l’ex azzurro Pagliuca, poi la società ligure ha optato per la soluzione interna. Lombardo debutterà sabato nella gara interna contro il Venezia.

Questo il comunicato del club:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Angelo Gregucci dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e al suo vice Salvatore Foti vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club.

La squadra, nell’attesa di definire una soluzione permanente, è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo.