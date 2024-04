L’ESPERIENZA IN AZZURRO

L’arrivo dell’attaccante senegalese avviene nella finestra di gennaio, quando l’Empoli è alla disperata ricerca di un centravanti che possa rafforzare il reparto. Thiam è reduce da una esperienza poco redditizia in Grecia, con la maglia del PAOK, ma è di proprietà della Juventus: i bianconeri non hanno difficoltà a girarlo agli azzurri in prestito. In conferenza stampa il dg Carli lo elogia, Thiam si presente con umiltà ma con le idee chiare. Da rincalzo finirà per essere schierato costantemente titolare nell’ultimo spezzone di campionato. Segna il suo primo e unico gol in azzurro nello scenario più impensabile, a San Siro contro il Milan: il suo sinistro potente da dentro l’area non lascia scampo a Donnarumma e risulterà decisivo per il blitz dell’Empoli.