Con gli addi di Ismajli, Viti e Marianucci e con la sempre più probabile partenza di Goglichidze verso altri lidi, l’Empoli dovrà fare i conti con una vera e propria ricostruzione del reparto arretrato. Non accadeva ormai da anni che la dirigenza azzurra si ritrovasse a porre praticamente da zero le fondamenta della nuova difesa. Nonostante le cessioni non siano mai mancate, c’è sempre stata una sorta di continuità: qualche giocatore se ne andava, qualche altro veniva, cambiavano gli allenatori e i moduli, ma l’ossatura rimaneva pressoché invariata.

Come detto, il compito della società azzurra non è per nulla semplice. Servirà molta attenzione, perché sbagliare le scelte difensive sarebbe una mezza sciagura. Partiamo con chi fa parte della rosa. Gabriele Guarino è tornato per restare e, nelle idee della società, sembra essere pronto per un ruolo importante. L’esperienza di Carrara lo ha forgiato maggiormente e la sensazione è quella di avere tra le mani un ottimo calciatore. Ma è pur sempre un 2004 ed è rischioso riporre su di lui speranze di leadership. Giocherà molte partite, forse sarà titolare inamovibile ma è ancora troppo acerbo per poter sobbarcarsi il reparto sulle spalle. Discorso ancora più valido per Lorenzo Tosto che – a meno che la società non lo mandi in prestito – avrà le sue chances, ma è ancora troppo giovane per un ruolo così gravoso.

E così non rimane altro che guardarsi attorno e cercare calciatori più esperti (non necessariamente over 30). Si sono fatti diversi nomi, altri se ne faranno, ma la costante è la stessa: l’identikit deve essere quello di calciatori già formati, magari con esperienza nel campionato cadetto, che possano inserirsi velocemente e che diano qualcosa non solo in termini prettamente difensivi, ma anche di mentalità. In difesa non puoi affidarti solo a scommesse e devi andare un po’ più sul sicuro, cercando quei calciatori che facciano anche gruppo e spogliatoio. Nell’opera di ricostruzione il reparto arretrato rimane una delle questioni più spinose e il ds Gemmi dovrà avere le idee chiare fin da subito.