Dopo quella di Marianucci al Napoli, quella di Fazzini alla Fiorentina e quella in dirittura d’arrivo di Anjorin al Torino, la prossima cessione dovrebbe essere quella di Saba Goglichidze. Il difensore georgiano, che si è saputo mettere in mostra soprattutto nel girone di andata dal passato torneo, è appetito da diverse squadre già da tempo. Bisogno dire che sullo sfondo non ci sono grandissimi blasoni, ma club comunque ambiziosi che potrebbero dare al ragazzo anche una maglia da titolare.

Negli ultimi giorni abbiamo raccontato di come l’Udinese potesse essere un passo avanti a tutti. Sembra però che il club friulano non riesca a dare quella sterzata decisiva per poter affondare il colpo. Nelle ultime ore, come racconta l’edizione locale de “Il Tirreno”, parrebbe aver preso terreno il neopromosso Sassuolo. I neroverdi tornano in serie A con le stesse prerogative degli ultimi anni, ovvero far bene e posizionarsi ben oltre la lotta salvezza. Goglichidze piace e se ne potrebbe parlare nei prossimi giorni.

Anche perché, sempre come riporta il quotidiano, l’Empoli potrebbe essere interessato ad una contropartita (da capire ancora chi) che potrebbe agevolare l’operazione.