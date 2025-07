L’ex attaccante azzurro, Sebastiano Esposito, è sempre più vicino alla Fiorentina. Nei giorni scorsi vi avevamo scritto anche di altre squadre sul giocatore ma nelle ultime ore la Fiorentina dovrebbe aver superato la concorrenza con un’offerta all’Inter di circa 6/7 milioni di euro + bonus.

L’eliminazione ieri sera dal Mondiale per Club da parte dell’Inter potrebbe far accelerare l’operazione nei prossimi giorni visto che il giocatore è comunque in uscita dai nerazzurri e ha il contratto in scadenza a giugno 2026.

Dopo Fazzini e Viti ( quest’ultimo sta per essere ufficializzato) un altro ex azzurro sta per raggiungere Firenze.