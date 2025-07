Filippo Lapo Vertua, portiere classe 2006 che lo scorso anno ha difeso i pali della Primavera azzurra, farà la sua prima esperienza nel “calcio dei grandi” in Serie D, più precisamente con la maglia dell’Ostiamare. La formazione laziale, la cui proprietà è dell’ex centrocampista della Roma e della Nazionale Daniele De Rossi, ha terminato il suo campionato all’ottavo posto nel Girone E ed è pronta ad accoglierlo consegnandogli i gradi di portiere titolare.

Per l’estremo difensore di Montopoli, cresciuto nel vivaio azzurro e fresco di esame di maturità, si tratta di un’opportunità per crescere e migliorare. L’Empoli lo manderà a Ostia in prestito secco proprio per valutarne i miglioramenti costanti e riportarlo alla base in un prossimo futuro.