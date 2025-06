Il nome di Gabriele Pagliai, classe 2002, è tra quelli annotati con attenzione sul taccuino della dirigenza azzurra. Si torna a parlare del difensore attualmente in forza al Picerno, protagonista di una stagione positiva in Serie C, poiché si registrano passi avanti verso un suo possibile approdo alla corte di Guido Pagliuca. Pagliai, originario di Empoli ma mai transitato dal vivaio azzurro, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Pisa. Si è distinto nella passata stagione come uno dei profili più interessanti della terza serie italiana, attirando le attenzioni di diversi club. Il suo profilo si adatta bene all’assetto tattico che il nuovo tecnico dell’Empoli intende adottare: si tratta infatti di un difensore di fascia destra, duttile e propositivo, capace di agire a tutta corsia e di inserirsi con efficacia anche in fase offensiva.

Restano ancora da definire alcuni dettagli contrattuali, ma l’intenzione dell’Empoli sarebbe quella di chiudere l’operazione a titolo definitivo. Il costo del cartellino si aggirerebbe sotto il milione di euro. Non è da escludere, inoltre, che nell’ambito della trattativa venga inserita una contropartita tecnica: tra i candidati a un possibile prestito al Picerno potrebbe esserci Alessandro Torri, classe 2005, reduce da una buona stagione al Villa Valle e fresco di contratto triennale con il club di Monteboro.