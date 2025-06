La bomba, per così dire, è stata sganciata un paio di giorni fa: c’è una concreta possibilità che Pietro Pellegri possa continuare a vestire l’azzurro anche nella prossima stagione. Come già riportato su queste pagine, l’attaccante genovese rientrerebbe nell’ambito dell’operazione che porterà Tino Anjorin al Torino. Nonostante l’Empoli non abbia esercitato il diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro, le porte di Monteboro sembrano destinate a riaprirsi per l’ex Genoa e Monaco. Restano da definire gli ultimi dettagli di questa articolata trattativa, in particolare legati alla percentuale che dovrà essere riconosciuta al Chelsea sulla futura rivendita di Anjorin. Diverse sono le soluzioni sul tavolo, ma ancora non è stata individuata quella definitiva.

Nonostante questo, non sembrano esserci dubbi sulla possibilità che Pellegri possa mettersi a disposizione di Guido Pagliuca per affrontare il campionato di Serie B 2025/26. E parliamo di “bomba” non a caso, perché, rapportato alla categoria, Pellegri rappresenterebbe senza dubbio un profilo di altissimo livello. Da quanto filtra, inoltre, anche le condizioni fisiche del classe 2001 stanno migliorando sensibilmente. Ricordiamo che il giocatore è fermo dalla fine del 2024 per la rottura del legamento crociato. Difficilmente sarà già in campo alla ripresa del lavoro, fissata per il 10 luglio circa, ma ci sono buone possibilità che possa essere arruolabile per l’inizio del campionato.

Il “Pellegri bis”, dunque, non è affatto un miraggio. Anzi, come si dice in questi casi, siamo davvero ai dettagli. La sensazione è che già nelle prossime ore – forse addirittura domani – si possa arrivare alla chiusura dell’operazione. Resta da capire la formula con cui il giocatore approderà nuovamente in azzurro. Pellegri è in scadenza di contratto con il Torino nel giugno 2026, ma nonostante questo potrebbe arrivare con la formula del prestito, per poi eventualmente ridiscutere tutto tra i due club alla fine della prossima stagione.