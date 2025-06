Affidandosi alla sua pagina instagram, Ardian Ismajli ha mandato il suo personale saluto ad Empoli. Da domani Ismajli non sarà più un calciatore dell’Empoli visto che il suo contratto scade proprio oggi e non è stato rinnovato dalle parti. Arrivato nell’agosto del 2021, Ismajli lascia la maglia azzurra (destinazione Torino) con 106 presenze. Di seguito le sue parole:

Cari empolesi, dopo 4 anni il mio viaggio si conclude qui, in questi 4 anni dal primo giorno mi sono sentito a casa dove sono cresciuto come giocatore e ancora di più come persona. Ringrazio il presidente Fabrizio Corsi, vicepresidente Rebecca Corsi a tutti i lavoratori, ai tifosi, alla città e a tutti i compagni di squadra. Questo non è un addio ma solo un saluto. il vostro ISMA 34