Il 30 giugno, da sempre, rappresenta una sorta di San Silvestro sportivo: è infatti l’ultimo giorno della stagione calcistica, quello che sancisce anche la chiusura dei contratti in essere. Da domani, dunque, si potrà iniziare a ragionare concretamente in termini di stagione 2025/2026, mentre oggi cala ufficialmente il sipario sull’annata 2024/2025, quella che — purtroppo — ha visto l’Empoli retrocedere in Serie B dopo quattro stagioni consecutive nella massima serie. Si riparte con serenità, consapevoli che il campionato cadetto resta una competizione nobile e di grande tradizione. Si riparte con un nuovo allenatore, Guido Pagliuca, già presentato ufficialmente e pienamente operativo assieme alla società. L’attesa ora è tutta rivolta al prossimo 10 luglio, data indicativa per il ritorno in campo e l’inizio della preparazione.

Il nuovo corso azzurro prenderà forma con una rosa profondamente diversa rispetto a quella dello scorso campionato. Molti i saluti, tra cessioni, fine prestiti e scadenze contrattuali. A tal proposito, è doverosa una rettifica: contrariamente a quanto precedentemente riportato, sia Nicolas Haas che Tyron Ebuehi sono ancora a tutti gli effetti parte della rosa dell’Empoli. Resta da capire se per loro si apriranno scenari di mercato, ma al momento non lasciano il club e rientrano nei piani iniziali per la nuova stagione. Se non sono pochi i calciatori a salutare, ci sono degli elementi che in azzurro tornano dopo essere stati, a loro volta, a giocare fuori in prestito. A questi si va ad aggiungere il primo acquisto ufficiale, quell’ Edoardo Saporiti che arriva svincolato dalla Lucchese.

È ancora difficile, al momento, delineare con precisione quale sarà il volto dell’Empoli che affronterà la prossima stagione. Di conseguenza, risulta altrettanto complesso stabilire fin da ora quali potranno essere gli obiettivi concreti da inseguire. Alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, Guido Pagliuca, il direttore sportivo Roberto Gemmi ha risposto in modo volutamente evasivo a chi gli chiedeva chiarimenti sulle ambizioni del club: “L’Empoli deve fare l’Empoli”, si è limitato a dire. Una frase che lascia spazio a diverse interpretazioni, ma che non cancella quella che, per logica e per storia recente, sembra dover essere la missione principale: provare a tornare in Serie A. Non sarà un compito semplice, e non dovranno esserci pressioni eccessive o aspettative sproporzionate, ma non si può immaginare un obiettivo di partenza diverso per un club che viene da quattro stagioni consecutive nel massimo campionato.

Molto dipenderà, naturalmente, dall’andamento della stagione e da ciò che la squadra saprà dimostrare in campo. Al momento, la rosa è ancora un cantiere aperto: ci saranno nuovi arrivi, alcune partenze e una graduale definizione dell’organico (già domani potrebbe esserci l’addio di Anjorin ed il rientro di Pellegri). Con il tempo conosceremo i volti dei calciatori che andranno a comporre il nuovo Empoli e si chiariranno anche i principi tattici che guideranno la mano di mister Pagliuca. Sulla carta, come già raccontato, si partirà con un 3-4-2-1, lo stesso modulo che lo scorso anno è stato utilizzato da Roberto D’Aversa. Vediamo più nel dettaglio quella che da domani sarà la rosa della squadra, con poi l’aggiunta di alcuni calciatori (non sappiamo di preciso chi) che saranno aggregati dall’ultima Primavera:

PORTIERI

Seghetti, Brancolini, Perisan, Stubljar

DIFENSORI

Goglichidze, Pezzella, Cacace, Ebuehi, Guarino, Tosto, Falcusan, Mannelli

CENTROCAMPISTI

Grassi, Anjorin, Haas, Gyasi, Sodero, Vallarelli, Belardinelli, Degli Innocenti, Ignacchiti, Kaczmarski

ATTACCANTI

Saporiti, Shpendi, Konatè, Nabian, Campaniello