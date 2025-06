Vi avevamo già parlato della possibilità di una cessione per Iwo Kaczmarski, centrocampista polacco classe 2004 arrivato a Empoli nel gennaio 2022 ma mai definitivamente sbocciato. Le ultime due stagioni le ha trascorse in patria con le casacche di Rakow e Miedz Legnica, mostrando progressi importanti. Tanto da far scattare l’interesse di altre formazioni polacche come il Wisla Cracovia, nobile decaduta, che gioca ormai da anni in seconda divisione. L’interesse rimane vivo, tuttavia, per adesso non si è concluso niente e su Kaczmarski si stanno inserendo altre squadre, non solo polacche.

Secondo goal.pl, infatti, il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Pafos, ultima vincitrice della Serie A cipriota. Il club, il cui direttore sportivo è l’ex Udinese Giaretta, ha mosso i primi passi verso Kaczmarski e può giocarsi una carta importante per convincerlo: gli permetterebbe di partecipare anche alla Champions, visto che in virtù del titolo conquistato il Pafos parteciperà alla fase a gironi del secondo turno. Per la mezzala polacca rimangono aperte le opzioni di casa, ma si tratta per adesso di soluzioni in serie cadetta. Pare evidente che, seppur in un campionato cosiddetto minore, il Pafos possa invogliarlo con la sua proposta contrattuale.