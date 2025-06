Potrebbero essere catalogate come operazioni minori, ma si tratta di due calciatori su cui l’Empoli mantiene l’attenzione e vuole verificare gli eventuali progressi. Samuele Diodato e Luigi Forciniti sono reduci da due ottimi campionati in D: il primo con la maglia della Pistoiese, il secondo con quella della Reggina. Per loro due è arrivato il momento del cosiddetto “upgrade”: saranno ceduti a due squadre di C per saggiarne la consistenza anche nei campionati professionistici.

Diodato è un centrocampista offensivo, classe 2005, che può giostrare da trequartista. In Serie D ha vestito le maglie di United Riccione e Pistoiese e adesso, dopo cinquanta presenze, sembra pronto al salto di categoria. Su di lui hanno messo gli occhi il Lumezzane e la Cavese, pronte a fargli vivere un’esperienza in C.

Forciniti, invece, è un difensore classe 2006. Quest’ultima stagione ha militato nella Reggina impressionando per la qualità delle sue prestazioni. Per lui si trattava della prima esperienza nel calcio dei grandi. Per lui, invece, si è fatto avanti il Giugliano, squadra appunto di C nelle cui fila giocava l’altro azzurro Vallarelli.