Dopo cinque giorni, torniamo a parlare dell’indiscrezione che avevamo anticipato qua su PE: il possibile ritorno in azzurro di Andrea Fulignati. La situazione si è evoluta e si registrano passi avanti significativi verso il ritorno del portiere classe 1994, che potrebbe vestire nuovamente la maglia dell’Empoli, stavolta da protagonista. La società di Monteboro sembra infatti intenzionata ad affidargli il ruolo di portiere titolare per la stagione 2025/26. Le parti avrebbero già trovato un accordo di massima, con il pieno assenso del giocatore, deciso a tornare nella sua città e a vivere una seconda esperienza empolese con responsabilità ben maggiori rispetto al passato.

L’unico “rallentamento” è dettato da una situazione interna alla Cremonese. Il club grigiorosso, che detiene il cartellino di Fulignati, non ha ancora ufficializzato il nuovo allenatore, e preferisce attendere il parere del prossimo tecnico prima di liberare il portiere. Il candidato principale alla panchina è quel Davide Nicola che ben conosciamo. I tempi, però, non dovrebbero allungarsi troppo: già nella prossima settimana si potrebbe arrivare alla definizione dell’operazione. L’obiettivo è avere Fulignati a disposizione sin dal primo giorno di ritiro estivo. Non a caso, questa mattina abbiamo rilasciato l’ennesima nostra indiscrezione, ovvero quella legata a Seghetti che, logicamente, verrà mandato a giocare per farsi le ossa.