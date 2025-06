Dalla Polonia arrivano voci insistenti sul ritorno in patria da parte del centrocampista Iwo Kaczmarski, di proprietà dell’Empoli ma nell’ultima stagione in prestito al Miedzi Legnica. Le buone prestazioni (33 partite e 4 gol) hanno fatto drizzare le orecchie di un club polacco alquanto blasonato, il Wisla Cracovia, che avrebbe messo tra i suoi obiettivi di mercato proprio il giovane centrocampista classe 2004. Kaczmarski è uno di quei “cavalli di ritorno” che potrebbero essere valutati da Pagliuca durante il ritiro, ma non è detto che questo accada. Se arrivasse un’offerta il club potrebbe seriamente prenderla in considerazione.

Ricordiamo che il calciatore non ha praticamente mai fatto capolino in prima squadra, dopo essere arrivato nel gennaio 2022 per rinforzare la formazione Primavera di mister Buscé. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 500 mila euro e potrebbe essere considerato un investimento interessante per il Wisla, alla ricerca di calciatori talentuosi per tentare la risalita in Ekstraklasa, la massima serie polacca, che manca ormai da tre anni.