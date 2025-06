Gabriele Guarino e Stiven Shpendi hanno giocato nell’ultima stagione in prestito con la maglia della Carrarese in B e sono pronti a rientrare a Empoli per mettersi a disposizione del nuovo allenatore azzurro Pagliuca. Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, proprio la Carrarese vorrebbe provare a convincere l’Empoli per i ritorni dei due giocatori agli ordini di Calabro.

I contatti tra le parti sarebbero già in corso quantomeno per capire se possa esserci una reale possibilità di riuscita nella doppia operazione. Riteniamo che le speranze siano minime visto che il Presidente Corsi subito dopo la retrocessione degli azzurri fece proprio i nomi di Guarino e Shpendi come due giocatori su cui puntare nel prossimo campionato di Serie B. Ovviamente sarà importante anche il parere di Guido Pagliuca.

A proposito di Guarino, ieri sera il difensore ha giocato da titolare per 84 minuti nella gara della Nazionale Under 21 con la Spagna all’Europeo in Slovacchia. In campo anche l’altro azzurro Fazzini. Vedremo gli eventuali sviluppi nei prossimi giorni.