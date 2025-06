Fino al 30 giugno Ardian Ismajli sarà un calciatore dell’Empoli, ma dopo quella data il difensore albanese prenderà altre strade. E lo farà a costo zero, non portando niente nelle casse di Monteboro. Naturalmente è un peccato, vista la crescita esponenziale che ha avuto Ismajli nell’ultimo campionato. Con la cessione di Luperto e Walukiewicz il centrale classe 1996 è diventato il leader della difesa e, al netto degli infortuni che ne hanno limitato la presenza, si è dimostrato affidabilissimo in ogni occasione.

Già molte squadre si sono mosse per sondare la disponibilità di Ismajli. Si sa che il calciatore piace molto in Turchia, con Besiktas e Trabzonspor in prima fila. Ma ha tanti estimatori anche in Italia. Su di lui hanno messo gli occhi Parma, Cremonese e Verona, ma soprattutto la Lazio di Sarri. L’ex tecnico azzurro ne ammira le doti e vorrebbe ingaggiarlo per rimpolpare un reparto arretrato nel quale avverranno alcune variazioni. La sfida-Lazio potrebbe intrigare l’albanese, che farebbe un salto notevole nella sua carriera.

La sensazione è che il mercato intorno ad Ismajli sia in ebollizione e possa decollare da un momento all’altro. Le offerte non mancano e il calciatore potrà sfogliare la margherita scegliendo l’opportunità migliore per la sua carriera.