L’ex attaccante azzurro Sebastiano Esposito, tornato all’Inter dopo il prestito e il mancato riscatto dell’Empoli, sta per cambiare nuovamente maglia. Secondo quanto riportato da vari siti vicini alla squadra nerazzurra, l’Inter sarebbe a un passo dall’accordo con il Parma per l’attaccante Bonny e nell’operazione dovrebbe rientrare la cessione di Sebastiano al Parma. Da dire che i ducali in cambio avrebbero chiesto l’inserimento dell’altro fratello, Pio, ma l’Inter ha proposto Sebastiano.

Attualmente Esposito è impegnato proprio con l’Inter al Mondiale per Club e proprio stanotte è partito titolare nella gara di esordio dei nerazzurri contro il Monterrey terminata sull’1-1 ma ben presto dovrebbe essere un nuovo giocatore del Parma.