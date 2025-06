Un nuovo nome tra quelli accostati alla causa azzurra. Si tratta di Antonio Vergara, talentuoso trequartista scuola Napoli (e di proprietà del club partenopeo), appena rientrato da un prestito biennale alla Reggiana. Il calciatore, classe 2003, potrebbe essere il volto nuovo, sulla trequarti, in grado di quel tocco in più dal punto di vista tecnico. Da Napoli si dice che la dirigenza partenopea vorrebbe inserirlo come contropartita per l’acquisto di Fazzini, ma l’eventuale suo arrivo a Empoli potrebbe essere indipendente.

Cresciuto appunto nel vivaio del Napoli ed entrato nel mondo dei professionisti vestendo la casacca della Pro Vercelli, Vergara aveva dimostrato ottime qualità già all’inizio della stagione 2023/24. Tuttavia, a settembre patì un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio anteriore sinistro che lo costrinse ai box quasi per il resto della stagione. La Reggiana ha creduto fortemente nelle sue qualità, tanto da allungare il suo prestito proprio nel momento di maggiore difficoltà. La scelta si è rivelata proficua, perché nell’ultimo campionato in maglia granata Vergara ha messo a referto trentadue presenze, corredate da cinque gol e sei assist.

Vergara può essere un nome spendibile per l’Empoli, attualmente il suo valore si aggira attorno ai 2 milioni di euro, ed è uno di quei giocatori in costante ascesa che in azzurro potrebbero trovare una parziale consacrazione.