Stando a quanto riportato dagli attenti colleghi di Sky Sport, l’Empoli avrebbe messo gli occhi su un difensore centrale del Barcellona. Detto cosi potrebbe sembrare una sorta di pesce d’Aprile. Invece è reale, se non che si parla della seconda squadra catalana, il Barcellona Under 19. Il calciatore in questione è Sergi Dominguez, classe 2005 e prodotto della cantera del Barca. Si è messo in mostra nella seconda parte della stagione dove ha giocato praticamente titolare.

Per Dominguez, nella stagione appena passata, ci sono state anche tre apparizione ne “La Liga”, due di queste da titolare contro il Villareal e l’Osasuna, entrambe nella prima parte di stagione. Si parla di un centrale difensivo roccioso (1,91 di statura) ma con dei piedi buoni, avendo anche un’altissima percentuale di passaggi riusciti. Giocatore che, cercando su alcuni siti spagnoli, ha su di se diverse attenzioni e lo stesso Barcellona lo tiene molto in considerazione. Sempre stando a quanto battuto, si starebbe valutando un prestito e parrebbe esserci apertura da parte dei blaugrana.