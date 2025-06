Con l’ufficialità di Guido Pagliuca come nuovo allenatore, il mercato dell’Empoli può davvero iniziare a prendere forma concreta. Sebbene si sia ancora in una fase iniziale, tecnico e dirigenza hanno già cominciato a confrontarsi su quella che sarà la costruzione della squadra per la stagione di Serie B 2025/26. Tra i reparti che necessitano di maggiore attenzione c’è senza dubbio l’attacco: un settore strategico, ma soprattutto da rifondare quasi per intero. Alcuni nomi sono già stati accostati agli azzurri, profili sui quali si capirà nelle prossime settimane se ci sarà margine per affondare il colpo. Ma nel frattempo, si fa largo un altro nome che sta salendo di quota nei radar del club: quello di Guglielmo Mignani.

Attaccante classe 2002, nato a Siena il 15 agosto, Mignani è reduce da una stagione decisamente positiva con la maglia della Pianese, in Serie C. Con i bianconeri di Piancastagnaio ha messo a segno ben 18 gol, affermandosi come titolare inamovibile e attirando su di sé l’attenzione di diversi club, anche di categoria superiore. L’Empoli segue il giocatore già da tempo e potrebbe muoversi concretamente per portarlo a Monteboro. La trattativa potrebbe svilupparsi su una base inferiore al milione di euro, anche perché il contratto di Mignani è in scadenza e questa potrebbe essere l’estate giusta per la cessione.

Si tratta di un centravanti di 1,85 m, dotato di buona tecnica e senso della posizione. È in grado di giocare sia come prima punta in un attacco a uno, sia in coppia in un reparto a due. Gli addetti ai lavori ne sottolineano le doti nel gioco aereo, il fiuto del gol e un interessante senso tattico che lo rende prezioso anche nella manovra offensiva. L’interesse dell’Empoli è reale e confermato. Ora resta da vedere se la dirigenza azzurra deciderà di affondare il colpo, regalando a Pagliuca un giovane di prospettiva che potrebbe crescere in fretta nella nuova avventura in Serie B.