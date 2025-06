“Il calcio è un gioco organizzato responsabile“. La frase – pronunciata due anni or sono da Guido Pagliuca durante la sua presentazione come nuovo tecnico della Juve Stabia – sintetizza alla perfezione i valori in cui crede il neo allenatore dell’Empoli. Valori che lo accomunano certamente alla società azzurra, che da sempre crede nella serietà e nell’organizzazione del lavoro. Infatti, al di là dell’aspetto tattico, che conosceremo vedendolo sul campo, di Pagliuca sono piaciute le caratteristiche umane e morali. È un allenatore che sa entrare nella testa dei suoi calciatori e che sa renderli al meglio, ma anche che lavora costantemente sul campo e che prova fin da subito un forte senso di appartenenza con la società.

Gioco: per Pagliuca i calciatori devono divertirsi, scendere in campo col sorriso sulle labbra. Dagli allenamenti alla partita, perché un calciatore che si diverte può rendere molto di più rispetto al suo reale valore. La spensieratezza non deve naturalmente confondersi con approssimazione e superficialità. Divertirsi non significa lasciar perdere la concentrazione, ma scendere in campo felici di applicare alla partita ciò che si è studiato in allenamento.

Organizzato: affinché una squadra sia organizzata ha bisogno di un grande lavoro durante la settimana. Anche fuori dal campo. Per questo Pagliuca vuole calciatori predisposti al sacrificio ma anche con valori morali di rilievo. Tutti i calciatori si devono sentire importanti ma devono impegnarsi durante la settimana con grande serietà. Il lavoro quotidiano deve essere un valore aggiunto che nobilita il gruppo.

Responsabile: il senso di responsabilità è un’altra componente necessaria. Perché i calciatori devono rendersi presto conto che sono responsabili di fronte a chi li ha scelti, la società, ma anche di fronte a chi li stimola e li guarda, i tifosi. Inoltre un calciatore deve capire l’importanza del senso di appartenenza, calarsi perfettamente – e con umiltà – nella realtà Empoli.