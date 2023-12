Che il terzo anno di A sia il più difficile ce lo ricordano bene i numeri. Dopo sedici giornate di campionato, in questa stagione 2023/24, gli azzurri sono al terzultimo posto con dodici punti in classifica. Dato ovviamente peggiore rispetto alla stagione scorso, allo stesso punto del cammino, e dato ancor più peggiore rispetto a due anni fa. In questa nuova parentesi nel massimo campionato, iniziata appunto nell’agosto del 2021, quella di quest’anno è la peggior performance per la prima parte di stagione.

Infatti, dopo le sedici giornate della passata stagione, i punti totalizzati erano 18 con sette squadre dietro in classifica. Nella stagione precedente, guidata da Andreazzoli, i punti fatti dopo tredici partite erano addirittura 23 e nove le squadre a guardarci le spalle. Numeri decisamente peggiori anche guardando i gol fatti: dieci in questa stagione fin qui, tredici lo scorso anno con Zanetti e ben ventisei l’anno ancor prima. Soltanto per i gol subiti si deve registrare un leggero miglioramente tra quest’anno ed il campionato 21/22; 28 le reti prese per adesso quest’anno, 29 quelle due anni fa alla sedicesima. Lo scorso anno, nello stesso momento cui guardiamo oggi i gol subiti erano stati venti. Vero che in questa annata si registrano quattro partite sotto la guida di Paolo Zanetti, però un’altra cosa che accomuna questa stagione con quella di Andreazzoli di due anni fa e il miglior rendimento fuori casa rispetto a quello interno, cosa diversa per lo scorso anno dove in casa avevamo fatto – guardando sempre alla sedicesima giornata – più punti al Castellani che fuori.